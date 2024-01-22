DS Automobiles'in dünya çapında en büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:52

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, birbirinden iddialı model ailesi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2023 yılı toplamında 3 bin 511 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek yıl sonu satış adedine ulaştı. 2022 yılını 1829 adetlik satışla kapatan marka, böylece 2023 yılında toplam satışlarını yüzde 92 artırarak iki kata yakın rekor bir yükseliş kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, DS Automobiles'in dünya genelinde en büyük dördüncü pazarı konumuna yükseldi.

YENİ DS 4 VE DS 7

DS Automobiles'in yükselen satış grafiğinde her biri kendi segmentinin iddialı oyuncusu olan model ailesi etkili oldu.

Markanın, 2022 yılı sonunda pazara sunduğu DS 4, 2023 yılının ocak-aralık döneminde elde ettiği 1437 adetlik satışla segmentinin en çok tercih edilen ikinci modeli olma başarısını göstererek marka satışlarını domine etti.

DS Automobiles'in premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olarak dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivme yakaladıklarını belirtti. Eskinazi şöyle konuştu:

''DS Automobiles olarak, 2023 yılında Türkiye'de tarihi satış rekoruna ulaşmış olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu rekor, ülkemizin DS Automobiles’in dünya çapında en büyük dördüncü pazarı olmasını sağladı. 2022 yılının sonunda pazara sunduğumuz DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı.

DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve 2023 yılını segmentinde ikinci sırada tamamladı. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde beşinci sırada yer aldı. 2023 yılında, DS markası olarak geçen yılın toplam satış adedini iki kata yakın bir büyümeyle geride bıraktık.''

SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Selim Eskinazi, DS Automobiles'in satışları gibi müşteri memnuniyetinin de hızla arttığına dikkati çekti.

Eskinazi, 2023 yılında satış süreçleri kalite değerlendirmesinde yüzde 99,3 seviyesinde bir performans gerçekleştirmeyi başardıklarını altını çizdi.

Ayrıca Türkiye'deki satış ağlarını geliştirmeye ve genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Eskinazi konuşmasını şöyle noktaladı:

''Geçtiğimiz yıl, sonbahar aylarında yeni DS STORE Gaziantep’i devreye aldık. DS STORE Gaziantep’in faaliyetlerine başlaması ile perakende satış noktalarımızı ülke çapında sekiz noktaya çıkardık.

Filo satış ve teslimat süreçlerinin yürütülmesi için ise Vadistanbul’da bir özel ağırlama ve teslimat noktasını filo müşterilerimizin hizmetine sunduk. Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız bu yıl da devam edecek.''