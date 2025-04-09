DS Automobiles'te DS 7 ve DS 4'ye özel teklifler

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:29

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:29

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, DS otomobile sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri sunuyor.

DS Automobiles'in nisan ayı teklifleri kapsamında, özel tasarımı ile ilk bakışta otomobil severleri kendisine hayran bırakan, DS 7 Opera BlueHDi 130 ve Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 versiyonlarını 400 bin liraya 2 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatları ile sunuyor.

Ayrıca DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonu ile birlikte şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı veya cazip takas desteği fırsatları bulunuyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla sunuluyor.