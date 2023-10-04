DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler

DS Automobiles'in ekim ayı teklifleri kapsamında, DS 4 Performance Line BlueHDi ve DS 4 Performance Line PureTech, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla müşterileri bekliyor.

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Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:17
DS Automobiles'ten ekim ayına özel teklifler
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DS Automobiles, ekim ayına özel düşük faizli kredi ve takas kampanyası düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in ekim ayı teklifleri kapsamında, DS 4 Performance Line BlueHDi 130 otomatik ve DS 4 Performance Line PureTech 130 otomatik, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla müşterileri bekliyor.

Premium SUV modeller, DS 7 ve DS 7 e-Tense de takas desteği avantajıyla sunuluyor. DS 7 e-Tense 4x4 modellerindeki güçlendirilmiş takas desteği ise ekim ayına özel tekliflerle müşterilere sunuluyor.

DS Automobiles, yeni modelleriyle otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.


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