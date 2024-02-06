DS Automobiles'ten şubat ayına özel kampanyalar: 300 bin TL faizsiz kredi...

DS Automobiles, şubat ayına özel finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor. DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinde faizsiz kredi imkânı bulunuyor.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:28
DS Automobiles'ten şubat ayına özel kampanyalar: 300 bin TL faizsiz kredi...
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, şubat ayı teklifleri arasında, sınırlı sayıda üretime sahip özel koleksiyon DS 4 Esprit De Voyage'nin benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı bulunuyor.

Premium SUV modelleri olan DS 7'nin dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajıyla; şarj edilebilir hibrit DS 7 E-Tense versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şarj edilebilir hibrit sedan modeli DS 9 E-Tense'de ise takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.


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