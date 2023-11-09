Dünyanın en büyük kaputlu aracı: Genesis G90

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:14

Güney Koreli otomotiv şirketi Genesis, G90 modeliyle yeni bir tasarıma imza attı. Şirket dünyada elektrikli araçlarla birlikte yükselen küçük kaput trendine içten yanmalı motorlu araçlarında uymayarak sektördeki en büyük paneli kullandı. Genesis'in yeni otomobili G90'da 2,6 metrekarelik bir alan kaplıyor. Yani araç 45 adet A4 kağıdı büyüklüğünde bir kaputa sahip.

Kapaklı kaput, ızgaradan ön camın tabanına, hatta ön kapılara kadar uzanıyor ve ön çamurlukların üst kısmını da içeriyor. Tasarımcılar yapılan bu tasarımda panel boşluklarını kapatarak ön taraf için daha temiz bir görünüm elde etmek istediklerini belirtti.

Genesis'in Kreatif Direktörü Luc Donckerwolke şunları söyledi: "İlham vermeyen sedanlardan oluşan bir dünyada G90'ın tasarımı standartları yeniden belirliyor. Genesis Design, zarif ve atletik bir Gran Turismo'nun oranlarını vererek en çekici kıyafeti yarattı. Bu tasarım, alüminyum kapaklı motor kaputu ve Micro Lens Array teknolojisine sahip en ince dörtlü lambalar gibi teknolojik farklılaştırıcılarla tamamlanıyor."

Genesis G90, Kuzey Amerika ve ana pazarı Kore'nin yanı sıra şu anda Almanya ve İsviçre'de satışa sunuluyor. Araç 375-409 beygir gücüne sahip. Kuzey Amerika'da 89 bin 200 dolar ile 99 bin 500 dolar fiyat aralığında satılıyor.