BMW'nin yeni modelleri ve çıkış tarihleri!: i3 sedan, iX3, X6 ve daha fazlası...

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:12

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:12

BMW'nin tamamen elektrikli ürün yelpazesi önümüzdeki birkaç yıl içinde genişlemeye hazırlanırken, içeriden gelen son bilgiler yaklaşan modeller ve ilgili seriler hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Bavyeralı otomobil üreticisinin iX3, iX4 ve iX5 SUV'ların yanı sıra yeni bir i3 sedan çıkaracağı iddia edildi.

BMW MOTOR SEÇENEKLERİ

Bir BMW çalışanına göre, yeni nesil i3 ve iX3; 40, 40 xDrive, 50, 50xDrive ve M60 xDrive donanım seçenekleriyle satışa sunulacak. Yakından ilişkili iX4 ise sadece 40 xDrive, 50 xDrive ve M60 xDrive olmak üzere AWD versiyonlarıyla satışa sunulacak. Son olarak, daha büyük yeni nesil BMW iX5'in; 50 xDrive ve M70 xDrive versiyonları ile sunulacağı öğrenildi.

BMW iX3'ün Temmuz 2025 ile Ekim 2033 arasında üretileceği, ancak Avrupa dışındaki pazarlara girişinin 2026 baharına kadar erteleneceği ifade edildi.

BMW PANORAMİK GÖRÜŞ ARAYÜZÜ



Tamamen elektrikli SUV'un diğer BMW modellerinde de yer alacak çeşitli özellikler sunacağı söyleniyor. Bunlar arasında standart olarak sunulan yeni BMW Panoramik Görüş arayüzü ve çok işlevli masaj koltukları yer alacak. Tüm BMW modellerinde olduğu gibi, iX3 de M dış ve iç özelliklerinden yararlanacak.

Ayrıca, BMW'nin ''artırılmış gerçeklik gözlükleri''nin 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

BMW'NİN YENİ MODELLERİ VE TARİHLERİ

İçeriden bilgi alan kişi, diğer modellerin planlanan üretim çalışmaları hakkında da iddialarda bulundu. BMW X6'nın başlangıçta planlanandan Mart 2028'den daha erken bir tarihte, 27 Aralık'ta üretimden çıkacağını bildirildi. İlginç bir şekilde, plug-in hibrit güç aktarma sistemine sahip olması beklenen yeni nesil M5 (G90) Şubat 2031'e kadar üretimde kalacak. Son olarak, mevcut nesil BMW 7-Serisi'nin (G70) Temmuz 2026'da makyajlanması beklenirken, zırhlı i7 xDrive60 Protection'ın ise Temmuz 2025'ten itibaren satışa sunulacağını paylaştı.