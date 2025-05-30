Dünyanın en büyük kaputuna sahip modeli tanıtıldı: Üstelik elektrikli!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv sektörüne adım attığı ilk SUV modeli YU7'yi tanıttı. Bu model, sadece performansı ve teknolojisiyle değil, aynı zamanda dünyadaki en büyük clamshell (kabuk) kaputuyla da dikkat çekiyor.



XIAOMI YU7 TASARIMI Xiaomi YU7, 5 metrelik uzunluğu ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle, ön kısımdaki LED gündüz farları ve aerodinamik detaylar, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. İç mekanda ise geniş ekranlı dijital gösterge paneli ve gelişmiş multimedya sistemi bulunuyor.



XIAOMI YU7 MENZİL Elektrikli motora sahip YU7, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. Model ayrıca sunduğu 835 kilometreye kadar olan menziliyle de dikkat çekiyor.



XIAOMI YU7 KAPUT YU7'nin en dikkat çekici özelliği, 3.11 metrekarelik alüminyum clamshell kaputu. Bu tasarım, aerodinamik verimliliği artırırken, geleneksel çelik kaputlara göre yaklaşık yarı ağırlığa sahip. Bu özellik, YU7'yi, Genesis G90'ın 2.6 metrekarelik kaputunu geride bırakarak, seri üretimdeki en büyük clamshell kaputa sahip araç yapıyor.

