Xiaomi YU7 için son 24 saat! Pekin'de tanıtılacak: İşte tüm ayrıntılar...

Xiaomi, merakla beklenen YU7 SUV modelinin tanıtımına bir adım daha yaklaşarak, 29 Mayıs itibariyle 13 Pekin mağazasında statik sergilemeye başlayacağını duyurdu. Şirket, bu sergilerin kapalı alanlarda yapılacağını ve ziyaretçilerin aracı görsel olarak inceleyebileceklerini ancak araca binmelerine izin verilmeyeceğini belirtti. YU7, resmi lansmanında daha eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunulması amacıyla bazı özelliklerinin açıklanmayacağını da ekledi.

Xiaomi, YU7'nin sergileriyle paralel olarak, 31 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 2025 Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi (GBA) Otomobil Fuarı’na katılacağını da açıkladı. Şirket, 6. salonun 06 numaralı standında, YU7 SUV başta olmak üzere, SU7 sedan, SU7 Ultra ve diğer modellerini sergileyecek.

Premium büyük bir SUV olarak tasarlanan YU7, 4.999 mm uzunluğunda, 1.996 mm genişliğinde ve 1.608 mm yüksekliğinde. Ayrıca model 3.000 mm'lik bir dingil mesafesi sunuyor. Aracın alıcıları, Jewel Green, Titanium Metal ve Lava Orange gibi dokuz farklı dış renk seçeneği arasından tercihler yapabilecek.

Motor özelliklerine gelince, YU7, Xiaomi'nin tescilli V6s Plus süper e-motoru ile güçlendirilmiş. Bu motor, verimlilik ve performansı artırmak için bölümlü mıknatıs teknolojisi içeriyor. YU7'nin üç farklı versiyonu bulunacak: Standart, Pro ve Max.

En güçlü versiyon olan Max, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,23 saniyede gerçekleştirebiliyor ve 508 kW'lık güç üretirken, 101,7 kWh NMC batarya ile 760 km menzil sağlıyor.

0-100 km/s hıza 5,88 saniyede ulaşırken, 235 kW'lık tepe güç çıkışı ve 96,3 kWh LFP bataryası ile 835 km'ye kadar menzil sunuyor.

Yu7, iç mekanda da dikkat çekici özelliklere sahip. Araç, "Hypervision" adı verilen panoramik bir ekrana sahip ve bu ekran, kullanıcıya modern bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. Ayrıca, 6,68 inçlik bir arka kontrol ekranı, Nvidia Thor çip destekli ADAS ve LiDAR teknolojileri ile donatılmış. Bu sayede, araçta gelişmiş sürücü destek sistemleri ve güvenlik özellikleri mevcut.

Xiaomi, YU7 ile birlikte Çin'in hızlı büyüyen elektrikli SUV pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Tesla Model Y ve Nio ES6 gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek olan YU7, temmuz ayında piyasaya sürülecek. Şirket, HyperOS veya otonom sürüş gibi olası özelliklerle ilgili iç mekan detaylarını ise şimdilik gizli tutuyor.

XIAOMI YU7 FİYATI

YU7'nin fiyatı ve ön siparişleriyle ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, Xiaomi CEO'su Lei Jun, 199.000 yuan (yaklaşık 27.500 USD) başlangıç fiyatı söylentilerini yalanlayarak, aracın fiyatlandırmasıyla ilgili ipuçları verdi.

TESLA AYRINTISI

Xiaomi ayrıca YU7'yi, Çin'de şu anda 263.500 ila 313.500 yuan (36.400-43.300 USD) arasında fiyatlandırılan Tesla Model Y'den daha düşük bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor. Çin'de 34 bin dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatı bekleniyor.



