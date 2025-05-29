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Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans
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Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

29.05.2025 17:18:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

Toyota’nın popüler SUV modeli RAV4'ün altıncı nesli ortaya çıktı. 2025 model RAV4, hibrit ve plug-in hibrit motor seçenekleri, yeni nesil yazılım platformu ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 km elektrikli menzil sunan yeni RAV4, performans ve verimliliği bir arada sunmayı hedefliyor.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans
Toyota, 2025 model yılı için tamamen yenilenen RAV4'ü tanıttı. Altıncı nesil RAV4, hibrit ve plug-in hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle sunuluyor. Bu model, yaklaşık 100 km'lik elektrikli sürüş menziliyle dikkat çekiyor.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

MOTOR SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS

2025 RAV4, 2.5 litrelik dört silindirli motor ve iki elektrik motoru kombinasyonu ile 302 beygir güç üretiyor. 

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

YÜKSEK PERFORMANS

PHEV model, yaklaşık 100 km'lik elektrikli sürüş menzili sunuyor ve 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans, onu sınıfındaki en hızlı modellerden biri yapıyor.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

TASARIM AYRINTILARI

Yeni RAV4, Toyota'nın TNGA-K platformu üzerine inşa edilerek daha sert ve sportif bir görünüm kazanmış. Ön ızgara ve far tasarımı yenilenmiş; "hammerhead" olarak adlandırılan yeni far tasarımı, araca agresif bir hava katıyor. GR Sport donanımı, 20 mm daha geniş bir iz mesafesi ve sportif detaylarla donatılmış.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

TOYOTA RAV4 TEKNOLOJİ

2025 RAV4, Toyota'nın yeni Arene yazılım platformunu kullanıyor. Bu sistem, araç içi multimedya ve sürüş destek sistemlerinin daha akıcı ve güncellenebilir olmasını sağlıyor.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans
10,5 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, kablosuz şarj gibi özellikler üst donanımlarda standart olarak sunuluyor.

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Toyota Safety Sense 2.5 paketi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme ve trafik işareti tanıma gibi özellikleri içeriyor. 

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans
Ayrıca, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera ve ön/arka park sensörleri gibi donanımlar da opsiyonel olarak sunuluyor.
Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

TOYOTA RAV4 DONANIMLARI

2025 RAV4, LE, XLE, XLE Premium, SE, XSE ve Limited gibi donanım seçenekleriyle sunuluyor. 

Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

TOYOTA RAV4 FİYATLARI

Toyota RAV4 fiyatları, motor seçeneğine ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor; hibrit modellerin fiyatları 33.000 ila 41.500 dolar arasında değişirken, plug-in hibrit modeller 45.000 ila 49.000 dolar arasında fiyatlandırlıyor.

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