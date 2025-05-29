Toyota RAV4 yenilendi: Hibrit teknolojisi ile yüksek performans

Toyota, 2025 model yılı için tamamen yenilenen RAV4'ü tanıttı. Altıncı nesil RAV4, hibrit ve plug-in hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle sunuluyor. Bu model, yaklaşık 100 km'lik elektrikli sürüş menziliyle dikkat çekiyor.



MOTOR SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS 2025 RAV4, 2.5 litrelik dört silindirli motor ve iki elektrik motoru kombinasyonu ile 302 beygir güç üretiyor.



YÜKSEK PERFORMANS PHEV model, yaklaşık 100 km'lik elektrikli sürüş menzili sunuyor ve 0'dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans, onu sınıfındaki en hızlı modellerden biri yapıyor.



TASARIM AYRINTILARI Yeni RAV4, Toyota'nın TNGA-K platformu üzerine inşa edilerek daha sert ve sportif bir görünüm kazanmış. Ön ızgara ve far tasarımı yenilenmiş; "hammerhead" olarak adlandırılan yeni far tasarımı, araca agresif bir hava katıyor. GR Sport donanımı, 20 mm daha geniş bir iz mesafesi ve sportif detaylarla donatılmış.



TOYOTA RAV4 TEKNOLOJİ 2025 RAV4, Toyota'nın yeni Arene yazılım platformunu kullanıyor. Bu sistem, araç içi multimedya ve sürüş destek sistemlerinin daha akıcı ve güncellenebilir olmasını sağlıyor.



10,5 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, kablosuz şarj gibi özellikler üst donanımlarda standart olarak sunuluyor.



SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ Toyota Safety Sense 2.5 paketi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme ve trafik işareti tanıma gibi özellikleri içeriyor.



Ayrıca, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera ve ön/arka park sensörleri gibi donanımlar da opsiyonel olarak sunuluyor.

TOYOTA RAV4 DONANIMLARI 2025 RAV4, LE, XLE, XLE Premium, SE, XSE ve Limited gibi donanım seçenekleriyle sunuluyor.

