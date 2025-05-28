Elektrikli satışları artarken Tesla'da düşüş sürüyor!

Tesla'nın Avrupa'daki satışları, ABD'li elektrikli araç üreticisinin Model Y'yi yükseltmesinin markanın bölgedeki büyümesini artırmak için yeterli ilgiyi görmemesiyle bataryalı elektrikli otomobil satışları %27,8 artmasına rağmen, Nisan ayında bir önceki yıla göre %49 düştü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa'daki toplam otomobil satışları %0,3 düşerken, en güçlü büyüme elektrikli ve plug-in hibrid araçlardan geldi.

PAZAR PAYINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Tesla'nın Avrupa satışları, CEO Elon Musk'ın siyasi görüşlerine karşı oluşan tepkinin yeni Model Y'ye yönelik ılımlı tepkiyle birleşmesi ve Avrupalı ve Çinli oyuncuların artan rekabeti nedeniyle üst üste dördüncü ayda da düştü.

Tesla'nın Avrupa'daki pazar payı bir yıl önceki %1,3 seviyesinden sadece %0,7'ye düştü.

Avrupalı otomobil üreticileri; sert rekabet, ABD'nin otomobil ithalatına getirdiği gümrük vergileri ve yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.





ELEKTRİKLİLER YÜKSELİYOR

ACEA verilerine göre Avrupa Birliği, İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) nisan ayı satışları mart ayındaki %2,8'lik büyümenin ardından 1,07 milyon araca geriledi.

Bataryalı elektrikli (BEV), plug-in hibrid (PHEV) ve hibrid elektrikli (HEV) araçların kayıtlarının sırasıyla %26,4, %7,8 ve %20,8 artmasına karşın İngiltere ve EFTA hariç AB'de toplam otomobil satışları bu yıl şimdiye kadar %1.2 düştü.

Bloktaki elektrikli araç satışları bir önceki yıl %47,7 iken nisan ayında binek araç kayıtlarının %59,2'sini oluşturdu.



