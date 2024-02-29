Elektrikli araç sahiplerinin yarıya yakını pişman oldu! Beğenilmemesinin en önemli nedeni bakın ne?

Bataryalı elektrikli araç sahiplerinin çoğu bir sonraki aracını da elektrikli almayı düşündüğünü ifade ederken yüzde 39'u ise içten yanmalı motorlu araca geri döneceğini söyledi. J.D. Power'da elektrikli araç uygulamasının yönetici direktörü Brent Gruber, memnuniyetsiliğin en önemli nedenini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:27
Elektrikli araç sahiplerinin yarıya yakını pişman oldu! Beğenilmemesinin en önemli nedeni bakın ne?
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J.D. Power'ın en son 'Elektrikli Araç Deneyimi Sahiplik Çalışması'nın sonuçları açıklandı. 

Dördüncü yılına giren EVX çalışması, bir elektrikli araç sürücüsünün ilk sahip olma yılına odaklanmakta ve menzilin doğruluğu, sahip olma maliyeti, sürüş keyfi, kalite ve güvenilirlik, iç ve dış tasarım ve halka açık şarj istasyonlarının mevcudiyeti gibi faktörlere göre puanlanmaktadır. Bu sonuncusu, geçen yılki çalışmaya katılanlara kıyasla şarj edilebilirlikten daha az memnun görünen ankete katılanlar için büyük bir sıkıntı oldu.

YÜZDE 39'U ELEKTRİKLİ ALDIĞINA PİŞMAN OLDU!

Artan memnuniyetsizlik, ilk elektrikli araçlarını (EV) kullanan katılımcıların yüzde 39'unun bir dahaki sefere hibrit veya düz içten yanmalı motorlu bir araç satın almak istediklerini ve yüzde 48'inin bir PHEV'ye (fişli hibrit) geçmeyi düşündüklerini ortaya çıkardı.

İkinci veya üçüncü BEV'lerini kullananların saf bir EV'ye bağlı kalma olasılığı daha yüksekti; yalnızca yüzde 38'i bir plug-in düşünebileceklerini söylerken, yalnızca yüzde 19'u yeni bir şeye geçme zamanı geldiğinde bir hibrit veya İYM araç almayı düşündüklerini itiraf etti.

J.D. Power, PHEV alıcılarının araçlarından BEV sahiplerine kıyasla çok daha az memnun olduklarını gösteren verilere sahip olduğunu ve bu memnuniyetsizliğin büyük bir kısmının beklenenden daha kötü işletme maliyetlerinden kaynaklandığını söylüyor.

BEĞENİLMEMESİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ

J.D. Power'da EV uygulamasının yönetici direktörü Brent Gruber, "Bu yıl sıralamaya uygun yedi yeni modelle yansıtılan yeni araç pazarındaki EV payındaki artış, araç elektrifikasyonuna geçişte kayda değer bir adımdır" dedi. Gruber ardından şu açıklamayı yaptı:

"Birçok ürün hedefe ulaşıyor ve müşterilerde yankı uyandırıyor, ancak aynı zamanda, halka açık şarj kullanılabilirliği konusundaki memnuniyetteki düşüş bir uyarı görevi görmelidir, çünkü halka açık şarj erişimiyle ilgili endişeler şu anda birçok alıcının BEV'leri reddetmesinin önemli bir nedenidir. Elektrikli araçların tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için bu sorunun çözülmesi gerekiyor."

 


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