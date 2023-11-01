Elektrikli araçlarda hızlı şarj dönemi geliyor: Silikon pil hücreleri test edildi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 01.11.2023 - 17:19

İsrailli pil geliştiricisi StoreDot, hızlı şarj yapabilen silikon ağırlıklı pil hücrelerini gerçek dünya şarj koşullarında test etti ve sonuçların "hiçbir ek performans kaybına işaret etmediği" açıklandı.

Ekim 2022'de, StoreDot üretime hazır poşet hücrelerinin 1.000 döngüde (orijinal kapasitenin yüzde 80'i ile) kilometre taşına ulaştığını açıklamış ve Aralık 2022'de bağımsız bir laboratuvar tarafından bu başarı onaylanmıştı. Ancak bu testler laboratuvar koşullarında gerçekleşti.

StoreDot, şimdi gerçek dünya şartlarını yansıtan testlerin sonuçlarını paylaşıyor. Bu testlerde, pil hücreleri şarj edilirken özel senaryolar taklit edildi. Hücreler sıfırdan yüzde ona kadar yavaşça, yüzde ondan yüzde 80'e hızlıca (on dakika içinde) ve 1C şarj oranıyla yüzde 80'den yüzde 100'e hızlıca şarj edildi.

Bu sonuçlar, StoreDot'un hızlı şarjlı bataryaları geliştirme yaklaşımını doğruluyor. StoreDot CEO'su Doron Myersdorf, bu başarının, hızlı şarjın yanı sıra bataryaların dayanıklılığını da koruyan en son teknolojiyi geliştirme kararlılıklarının bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bu, elektrikli araçların daha yaygın kullanımı için kullanıcıların güvenini artırmada önemli bir faktör olabilir.

StoreDot, Mercedes-Benz, Volvo Cars, Polestar, Ola Electric ve VinFast gibi büyük otomobil üreticileriyle ortaklık kurmuş durumda.