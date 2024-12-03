Elektrikli otobüs testinde Mercedes-Benz Türk imzası

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:30

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:30

Türkiye’deki e-mobilite çalışmalarını Daimler Buses Solutions çatısı altında yürüten Mercedes-Benz Türk sunduğu e-mobilite hizmetleri ile Türkiye’de elektrikli dönüşüm için önemli bir misyon üstleniyor. Etkinlikte sunulan seri üretime yakın prototip model yeni Mercedes-Benz eIntouro ile şirket, şehirlerarası ve yakın mesafe gezi rotaları için elektrikli mobilite ihtiyacını karşılayacak. Yeni Mercedes-Benz eCitaro K ile kompakt eMobilite; Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell ile de belirli işletim senaryolarında kullanılabilecek yeni ve tamamen hidrojenle çalışma yeteneği sunan “H2 modu” hayata geçirildi. Şirket, ayrıca daha fazla kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sunan yeni NMC4 batarya, tek kaynaktan çok yönlü elektromobilite hizmetleri sunan Daimler Buses Solutions ve elektrikli otobüsler için yeni dijital hizmetleri temsil eden Omniplus’ı da katılımcılara tanıttı.

MERCEDES-BENZ TÜRK İMZASI

Türkiye’deki çalışmalarını Daimler Buses Solutions çatısı altında yürüten Mercedes-Benz Türk, markanın kritik öneme sahip modellerinde şirketin geleceğe hazırlığında kritik bir misyon üstleniyor. 2018 yılında Daimler Truck tarafından, ilk elektrikli otobüs olarak üretilen Mercedes-Benz eCitaro’nun iç donanımı, karoseri, dış kaplamaları, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve ekipman dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul AR-GE Merkezi tarafından yürütülmüştü. eCitaro’nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140 bin kilometre mesafede, 10 bin saat boyunca Türkiye’nin zorlu iklim şartlarında ve farklı sürüş koşullarında test edilmesinin ardından yollara çıkmıştı. Türkiye’nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro’lar Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

YENİ NMC4 BATARYA İLE KAPASİTE ARTIYOR

Daimler Buses, etkinlikte dördüncü nesil lityum-nikel-mangan-kobalt bataryalarını tanıttı. Yeni NMC4 batarya nesli, elektrikli otobüslerin daha uzun menzillere ulaşmasını sağlayan yüksek enerji yoğunluğunu çok uzun bir kullanım ömrü ile birleştiriyor. Bataryanın uzun ömrü, maksimum 150 kW şarj kapasitesine sahip daha yumuşak bir şarj süreci ve 300 kW’a kadar şarj kapasitesiyle düzenli hızlı şarj işlemleri sayesinde elde ediliyor. Yeni NMC4 bataryalar, 2026 başından itibaren eCitaro, eCitaro G, eCitaro K ve eCitaro yakıt hücreli modellerinde kullanılacak.

TEK KAYNAKTAN ÇOK YÖNLÜ ELEKTROMOBİLİTE

Daimler Buses Solutions ulaşım şirketlerine danışmanlık yaparak onların elektro mobiliteye geçiş yolculuğunda aktif destek sağlıyor. Elektromobilite altyapısının tasarımı, inşası ve danışmanlığında uzman olan şirket, bünyesindeki uzmanlarla iş birliği içinde çalışarak talep üzerine tüm eMobilite ekosistemini tek bir kaynaktan sağlayabiliyor.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN YENİ DİJİTAL HİZMETLER

Dijital hizmetler alanında, OMNIplus, elektrikli otobüslere özel ek hizmetlerle yelpazesini genişletiyor. Bir diğer yenilik ise, yüksek voltajlı bataryanın durumu hakkında filo operatörlerine bilgi ve etkin kullanım önerileri sunan OMNIplus ON Batarya İzleme hizmeti. Ücretsiz Garanti Durumu hizmeti, bataryanın garanti durumuna dair iç görüler sağlayarak olası garanti ihlallerini önlerken yeni eIntouro modeli için ise, OMNIplus gelecekte atölye ziyareti gerektirmeyen kablosuz yazılım güncellemeleri sunacak.