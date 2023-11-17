Elektrikli otomobiller 1 saatlik şarjla ne kadar gidiyor: Sıralama açıklandı! Tesla, Hyundai, Porsche...
Hangi elektrikli otomobilin ne kadar hızlı şarj olduğu, şarj süresine bağlı olarak kaç kilometre yol katettiği yapılan testlerde ortaya çıktı. İşte en kısa sürede en çok menzil elde eden o modeller...
Şarj hızı, elektrikli araç (EV) satın almanın en büyük parametrelerinden biri. Hangi EV'lerin en hızlı şarj olduğunu merak ediyorsanız bu sorunun cevabını yeni bir Edmunds EV şarj testi veriyor. Tüm elektrikliler listeleniyor.
Edmunds'un yeni EV şarj testi, "bir otomobilin aküsüne ne kadar hızlı menzil ekleyebileceğinin ilk bağımsız ölçümü" olarak yeni bir standart oluşturuyor.
Bu testte otomobilin bataryasının ne kadar hızlı şarj olmasının yanında bu şarj ile ne kadar yol alabileceği de aktarılıyor.
Çalışma, gerçek dünya testlerine ve ampirik verilere dayanarak şarj saati başına ortalama kilometreyi gösteriyor. Başka bir deyişle, bir EV'nin bir saatlik hızlı şarjla ne kadar kilometre kat edebileceğini gösteriyor. Şarj saati başına menzil ne kadar yüksek olursa, beklemek için harcanan süre de o kadar az oluyor.
Otomobil üreticileri çeşitli standartlar kullandığından yeni test, hangi EV'lerin en hızlı şarj ettiğini karşılaştırmanıza olanak tanıyan belirlenmiş bir standart sunuyor.
Edmunds, en doğru verileri sağlamak için EV test uzmanı P3 ile birlikte çalıştı. P3, EV şarj oturumu sırasında elektrik kullanımını izleyip kaydediyor. Veriler daha sonra alıcılara ayrıntılı veriler sağlamak için diğer Edmunds bilgileriyle birleştiriliyor.
HANGİ MODELLER EN HIZLI ŞARJ OLUYOR?
Hyundai IONIQ 6 Limited RWD, şarj saati başına 868 mil ile listenin başında yer aldı. Bunu Kia EV6 Wind RWD (769 mil/saat), Hyundai IONIQ 6 Limited AWD (764 mil/saat) ve Porsche Taycan 4S (690 mil/saat) takip etti. Kia'nın EV6 GT-Line modeli de (678 mil/saat) ilk beşte yer aldı.
Edmunds, ABD pazarındaki neredeyse her elektrikli aracı 43 farklı modelle test etti. Hyundai'nin IONIQ 5, Mercedes-Benz EQS 450+, Genesis Electrified G80, Porsche Taycan GTS ve Tesla'nın Model 3 Long Range ilk ona girdi. İşte listelenen ilk 20 model ve şarj istatistikleri:
|MODEL
|SAAT BAŞINA MENZİL (mil/saat)
|100 MİL MENZİL İÇİN ORTALAMA SÜRE
|1. 2024 Hyundai Ioniq 6 Sınırlı RWD
|868
|06:54
|2. 2022 Kia EV6 Rüzgar RWD
|769
|07:48
|3. 2024 Hyundai Ioniq 6 Sınırlı AWD
|764
|07:51
|4. 2020 Porsche Taycan 4S
|690
|08:41
|5. 2022 Kia EV6 GT Hattı
|678
|08:51
|6. 2022 Hyundai Ioniq 5 çift motorlu
|673
|08:54
|7. 2022 Mercedes-Benz EQS 450+
|593
|10:06
|8. 2023 Genesis Elektrikli G80
|588
|10:12
|9. 2022 Porsche Taycan GTS
|584
|10:16
|10. 2023 Tesla Model 3 Uzun Menzilli
|569
|10:33
|11. 2021 Porsche Taycan 4S Cross Turismo
|569
|10:32
|12. 2023 Kia EV6 GT
|568
|10:33
|13. 2024 Kia EV9 GT-Line AWD
|543
|11:02
|14. 2021 Tesla Model Y Uzun Menzilli
|538
|11:08
|15. 2022 Mercedes-Benz EQS 580 4matic
|530
|11:18
|16. 2021 Tesla Model S Ekose
|523
|11:27
|17. 2023 Mercedes-Benz EQE SUV 350+
|518
|11:34
|18. 2022 Lucid Air Grand Touring
|518
|11:35
|19. 2023 Mercedes-Benz EQS SUV 450+
|496
|12:06
|20. 2024 BMW i5 eDrive40
|477
|12:34
ÇOK SATAN MODELLER
Diğer önemli araçlar arasında Tesla Model Y Performance (476 mil/saat), Volkswagen ID.4 Pro (396 mil/saat), Ford F-150 Lightning Lariat Ext Range (332 mil/saat) ve Rivian R1T Launch Edition (316 mil/saat) yer alıyor.
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