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Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...
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Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

27.05.2025 14:20:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

Güvenliği artırmak için yeni araçlara takılan Lidar sistemleri akıllı telefon kameralarını bozuyor. İşte telefonları bozan arabalar ve sisteme dair diğer ayrıntılar...

Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...
Light Detection and Ranging (Lidar) sistemleri Türkçe ''Işık algılama ve uzaklık ölçümü'' sistemleri olarak tanımlanıyor. Güvenliği artırmak için yeni araçlarla hayatımıza giren sistem aracın fotoğrafını çekmek isteyenlerin akıllı telefonlarını tehdit ediyor. İşte lidar sistemler ile ilgili ayrıntılar...

Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

TELEFONUN BOZULDUĞU ANLAR KAYDEDİLDİ

İnternette binlerce kez izlenen bir videoda, telefonu ile Volvo EX90'ın tavana monte lidar sistemini çeken bir kişinin telefon kamerasının sensörünün tahrip olduğu görülüyor. Görüntülerde, mesafeleri ölçmek için titreşen lidar ışınına kamera ile yaklaştıkça, ekranda lazerin sensördeki bazı pikselleri yakmasının sonucu olan bir ışık izi bırakmaya başladığı kaydediliyor.

Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

LİDAR'IN KAMERALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Peki lidar sistemleri tehlikeli mi? 
Lidar ışınlarının yoğunluğu sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'ne göre, araçlardaki lidar sistemleri Sınıf 1 standartlarını karşılamaktadır, yani insan gözleri için güvenlidir.
Ancak göze lazer hasarı vermeyecek olsalar da telefonların kamerasına zarar verebiliyorlar.

Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...
Car and Driver'dan Gannon Burgett'in belirttiğine göre , hasar yalnızca telefon telefoto lens moduna geçtiğinde meydana geliyor. Kamera, videonun ilk bölümünde ya da telefonun daha geniş bir açıya geçtiği son bölümde herhangi bir hasar göstermiyor.
Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

ÇEKİM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burgett, lidar kaynağına çok yakın olmadığınız sürece geniş açılı çekimlerin sensöre zarar vermeyeceğini, ancak telefoto modunun daha küçük diyafram açıklıkları ve “daha odaklanmış optik yolunun” uzun mesafeli çekimler için harika olduğunu ve kamerayı daha fazla hasar riskine soktuğunu düşünüyor.

Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

LAZER KAMERA İLİŞKİSİ

Bu olgu tamamen yeni değil. Lazer ışık gösterilerinin yapıldığı etkinliklerde ışınlardan biri doğrudan objektife geldiğinde kameraları yanan profesyonel film yapımcıları olduğu biliniyor. 

İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #telefon #Kamera

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