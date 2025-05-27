Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

Light Detection and Ranging (Lidar) sistemleri Türkçe ''Işık algılama ve uzaklık ölçümü'' sistemleri olarak tanımlanıyor. Güvenliği artırmak için yeni araçlarla hayatımıza giren sistem aracın fotoğrafını çekmek isteyenlerin akıllı telefonlarını tehdit ediyor. İşte lidar sistemler ile ilgili ayrıntılar...



TELEFONUN BOZULDUĞU ANLAR KAYDEDİLDİ İnternette binlerce kez izlenen bir videoda, telefonu ile Volvo EX90'ın tavana monte lidar sistemini çeken bir kişinin telefon kamerasının sensörünün tahrip olduğu görülüyor. Görüntülerde, mesafeleri ölçmek için titreşen lidar ışınına kamera ile yaklaştıkça, ekranda lazerin sensördeki bazı pikselleri yakmasının sonucu olan bir ışık izi bırakmaya başladığı kaydediliyor.



LİDAR'IN KAMERALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Peki lidar sistemleri tehlikeli mi? Lidar ışınlarının yoğunluğu sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'ne göre, araçlardaki lidar sistemleri Sınıf 1 standartlarını karşılamaktadır, yani insan gözleri için güvenlidir. Ancak göze lazer hasarı vermeyecek olsalar da telefonların kamerasına zarar verebiliyorlar.



Gannon Burgett'in belirttiğine göre , hasar yalnızca telefon telefoto lens moduna geçtiğinde meydana geliyor. Kamera, videonun ilk bölümünde ya da telefonun daha geniş bir açıya geçtiği son bölümde herhangi bir hasar göstermiyor. Car and Driver'dant'in belirttiğine göre , hasar yalnızca telefon telefoto lens moduna geçtiğinde meydana geliyor. Kamera, videonun ilk bölümünde ya da telefonun daha geniş bir açıya geçtiği son bölümde herhangi bir hasar göstermiyor.

ÇEKİM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Burgett, lidar kaynağına çok yakın olmadığınız sürece geniş açılı çekimlerin sensöre zarar vermeyeceğini, ancak telefoto modunun daha küçük diyafram açıklıkları ve “daha odaklanmış optik yolunun” uzun mesafeli çekimler için harika olduğunu ve kamerayı daha fazla hasar riskine soktuğunu düşünüyor.

