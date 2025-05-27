Telefonunuzu bu araçlara doğrultmayın! Kameraları bozan sistem...

Light Detection and Ranging (Lidar) sistemleri Türkçe ''Işık algılama ve uzaklık ölçümü'' sistemleri olarak tanımlanıyor. Güvenliği artırmak için yeni araçlarla hayatımıza giren sistem aracın fotoğrafını çekmek isteyenlerin akıllı telefonlarını tehdit ediyor. İşte lidar sistemler ile ilgili ayrıntılar...
TELEFONUN BOZULDUĞU ANLAR KAYDEDİLDİ
İnternette binlerce kez izlenen bir videoda, telefonu ile Volvo EX90'ın tavana monte lidar sistemini çeken bir kişinin telefon kamerasının sensörünün tahrip olduğu görülüyor. Görüntülerde, mesafeleri ölçmek için titreşen lidar ışınına kamera ile yaklaştıkça, ekranda lazerin sensördeki bazı pikselleri yakmasının sonucu olan bir ışık izi bırakmaya başladığı kaydediliyor.
LİDAR'IN KAMERALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Peki lidar sistemleri tehlikeli mi?
Lidar ışınlarının yoğunluğu sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'ne göre, araçlardaki lidar sistemleri Sınıf 1 standartlarını karşılamaktadır, yani insan gözleri için güvenlidir.
Ancak göze lazer hasarı vermeyecek olsalar da telefonların kamerasına zarar verebiliyorlar.
ÇEKİM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Burgett, lidar kaynağına çok yakın olmadığınız sürece geniş açılı çekimlerin sensöre zarar vermeyeceğini, ancak telefoto modunun daha küçük diyafram açıklıkları ve “daha odaklanmış optik yolunun” uzun mesafeli çekimler için harika olduğunu ve kamerayı daha fazla hasar riskine soktuğunu düşünüyor.
LAZER KAMERA İLİŞKİSİ
Bu olgu tamamen yeni değil. Lazer ışık gösterilerinin yapıldığı etkinliklerde ışınlardan biri doğrudan objektife geldiğinde kameraları yanan profesyonel film yapımcıları olduğu biliniyor.