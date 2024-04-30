Elektrikli satışları mercek altına alındı: O tarihte Avrupa'da yüzde 70'e ulaşacak!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:09

Güncelleme: 30.04.2024 - 15:09

Bosch, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika ve Çin'de tüm yeni araçların yüzde 40-50'sinin, Avrupa'da ise yüzde 70'inin elektrikli olacağını belirtiyor.

Bosch bu yıl elektrikli mobilite ile ilgili 30 proje başlatıyor ve pazarın on yılın sonuna kadar büyümeye devam edeceğine inanıyor.

Tedarikçi, Kuzey Amerika ve Çin'de elektrikli araçların 2030 yılına kadar satışların yüzde 40 ila 50'sini oluşturmasını bekliyor.

Şirket ayrıca, ticari araç endüstrisi emisyonlarını azaltmaya çalıştıkça hidrojen pazarının da büyümeye devam edeceğini öngörüyor.

Bosch, elektrikli araç satan otomobil üreticileri için ufukta iyi haberler olduğunu öngörüyor.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung'a göre bu beklenti, parça üreticisinin yıllık basın toplantısında dile getirildi. Şirket, gelir bakımından dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi konumunda.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Hartung konu üzerine şöyle konuştu:

"Elektromobilite geliyor; tek soru dünyanın çeşitli bölgelerine ne kadar hızlı ulaşacağı. Avrupa'daki tüm yeni otomobillerin yüzde 70'inin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakam Çin ve Kuzey Amerika'da muhtemelen yüzde 40 ila 50 olacaktır."

DİĞER BEKLENTİLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Bu, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika satışlarının yüzde 40'ının elektrikli olacağına inanan Kia gibi kitlesel pazar markalarının beklentileriyle de örtüşüyor. Bölgedeki satışların, 2030 yılına kadar binek araç pazarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını yarı yarıya azaltmaya çalışan Amerikan düzenlemeleri tarafından da yönlendirilmesi muhtemeldir.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) elektrikli araç satışlarını zorunlu kılmaktan kaçınsa da kendi tahminlerine göre, emisyon düzenlemelerine uymak için 2030 yılına kadar bir otomobil üreticisinin ürün gamının yüzde 30 ila 56'sının elektrikli olması gerekecek. Ancak Cumhuriyetçiler yeni kurallara mahkemede itiraz ediyor.

Yasal mücadeleye rağmen Bosch kendini elektrikli bir geleceğe hazırlıyor ve sadece bu yıl elektrikli araçlar için 30 proje başlatıyor. Parça üreticisi aynı zamanda otomatik sürüş üzerinde de çalışıyor ve işin bu kısmının yılda yüzde 10 büyüdüğünü söylüyor.

HİDROJENİN GELECEĞİ

Bosch ayrıca hidrojenin parlak bir geleceği olduğuna inanıyor. Şirket, bu teknolojinin ağır ticari araç sektöründe emisyonları azaltmanın en hızlı yolu olduğunu belirtiyor. Hidrojen motorları pazarının 2030 yılına kadar yılda 1 milyar dolar değerinde olacağını öngörüyor.

Hartung, "Enjeksiyon teknolojimizi içeren bir hidrojen motoru bu yılın başlarında Hindistan'da yollarda olacak" dedi ve ardından şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın üç büyük ekonomik bölgesinden tanınmış kamyon üreticilerinden beş üretim siparişi üzerinde çalışıyoruz."

Ancak Bosch, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hidrojen pazarının önümüzdeki on yıla kadar büyük bir artış göstermesini beklemediği konusunda uyarıyor. Bunun yerine, plug-in hibritler ve menzil uzatıcılar dünyanın bu bölgelerindeki ağır hizmet ticari araç segmentine yardımcı olabilir.

SANAYİ SEKTÖRÜ

Her halükarda Bosch'un 2024'e ulaşmak için zorlu bir süreçten geçmesi gerekecek. Şirket bu yıl için görünümünü "durgun" olarak nitelendirdi ve sanayi sektörünün devam eden zayıflığı nedeniyle kendisine yardımcı olacak herhangi bir durum beklemediği konusunda uyardı.