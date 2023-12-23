Tesla'da suçlama oyunu: Arızaları bildiği halde bakın ne yapıyor

Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:47

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:36

Reuters haber servisinin yeni bir araştırma raporuna göre Tesla, parça arızaları için müşterileri suçlama ve parçaların dahili olarak kusurlu olduğu kabul edilmesine rağmen onarımlar için ödeme yapmayı reddetme modeli sergiledi.

Reuters 20'den fazla müşteri ve dokuz eski Tesla çalışanıyla görüşerek kronik arızaların en az yedi yıl öncesine dayandığını ve Tesla'nın dünya genelindeki tüm ürün gamını kapsadığını tespit etti.

Şirket Çin'de geri çağırma yayımlarken, her pazar aynı kusurları paylaşmasına rağmen Tesla aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için yapmaktan kaçındı.

Reuters tarafından yayımlanan bir araştırma raporuna göre Tesla, şirket içinde kusurlu olarak kabul edilen parça arızaları için sürücüleri suçlama konusunda bir geçmişe sahip.

24 SAAT GEÇMEDEN BOZULDU

Ayrıca Reuters tarafından verilen bir örnekte Shreyansh Jain'in yaşadığı deneyim anlatılıyor ve Jain'in mart ayında 2023 model bir Tesla Model Y teslim aldığı bildiriliyor. Bir gün sonra, kullanıcı aracın kilometre sayacı sadece 115 mil gösterirken, Reuters'a, mahallesine yavaş bir dönüş sırasında sağ ön süspansiyonun çöktüğünü söyledi.

Tesla, Jain'e süspansiyonun çökmesine alt salıncak kolunun direksiyon mafsalından ayrılmasının neden olduğunu söyledi. Kaza meydana geldiğinde arabaya sahip olalı 24 saatten az bir süre olduğu için Jain faturayı Tesla'nın ödemesini bekledi.

Diğer onarımların yanı sıra süspansiyonu ve direksiyon kolonunu değiştirmek için gereken yaklaşık 40 saatlik işçiliği içeren ve toplamda 14 bin dolardan (407 bin TL) fazla tutan bir fatura ortaya çıktı.

Arabasının kilometre sayacında sadece 115 mil olan bir müşterinin, sahip olduğu ilk saatlerde ölümcül bir süspansiyon arızasına neden olması her ne kadar olası görünmese de Tesla onarımları karşılamayı reddetti. Bunun yerine kazayı, kilometre sayacında 115 mil olan bir araç için "önceki" süspansiyon hasarına bağladığını bildirdi.

TESLA'LARIN POPÜLER ARIZASI

Bu arıza durumu otomobil üreticisinin tek suçu da değildi. Kontrol kolu arızaları Tesla'larda o kadar popüler oldu ki internette buna hashtag tarzı "whompy wheels.'' ismi verildi.

Reuters'in eski servis müdürleriyle yaptığı röportajlara, şirket kayıtlarına ve 2020 yılında Tesla'nın ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderdiği bir mektuba göre, haber servisinin raporuna göre, şirket bazı parçaların sık sık arızalanmasından Tesla sahiplerini sorumlu tuttu ve arabaları kötüye kullandıklarını iddia etti. Bazı durumlarda, otomobil üreticisi, Tesla mühendislerinin dahili olarak kusurlu olarak adlandırdıkları veya yüksek arıza oranlarına sahip olduklarını bildikleri parçaları değiştirmek için arabaları garanti kapsamı dışında olan müşterilerden ücret aldı.

SUÇLAMA OYUNU

Reuters, Çin'de yaklaşık 400 benzer arızanın dört yıl boyunca belgelenmesi ve çözülmesinin ardından, otomobil üreticisinin nihayet bir geri çağırma yayımladığını ancak bunun sadece Çin'de yapıldığını bildirdi. Diğer pazarlarda da benzer arızalar olduğunu gösteren kanıtlara rağmen Tesla, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'da bu kusur için hiçbir zaman bir geri çağırma yayınlamadı.

Bunun yerine şirket, ABD'li düzenleyicilere arızaların "sürücü istismarından" kaynaklandığını söyledi ve sorunları sessizce vaka bazında ele aldı. Rapora göre Tesla, 2019 tarihli bir notta servis merkezlerine de arka bağlantı arızası yaşayan müşterilere aynı açıklamayı yapmaları talimatını verdi. Onlara "kaldırıma çarpma veya başka bir aşırı güçlü darbe" gibi "aracın yanlış kullanımını" suçlamaları söylendi.