Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1000 adetlik araç alımında model belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü 1000 adetlik araç alımında Hyundai'yi seçti. 6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başladığı törende araçlar da teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:48
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1000 adetlik araç alımında model belli oldu
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey devlet yöneticileri ve Emniyet teşkilatının katılımıyla gerçekleşen törende, 6 bin 992 yeni polis memuru göreve başladı.

Törende, hizmete alınan yeni araçlar da tanıtıldı. Hyundai Tucson'u uzun yıllardır tercih eden Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görev yapan polis teşkilatına 1000 adet yeni araç takviyesi daha yaparak mevcut filosunu güçlendirdi.

TUCSON'LAR HİZMETE BAŞLADI

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tucson modelini tercih etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini bildirdi.

Berkel şöyle konuştu: 

''Emniyet teşkilatının içinde farklı görevlerde kullanılacak olan Tucson'un, aktif koruma sağlayan güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, göreve başlayan yeni memurlarımıza da hayırlı olsun diyerek başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu diliyorum.''


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