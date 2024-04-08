Enerji depolamadaki çalışmaları ‘Vestel Mobilite’ altında toplanıyor

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, dünya genelinde 2030 itibarıyla elektrikli araç satışlarının toplam araç satışları içerisinde yüzde 45’lik paya ulaşacağını, buna paralel otomotiv elektroniğinde büyük fırsatlar oluşacağını ve elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacın artacağını belirtti. Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileriyle araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek büyüme potansiyeli doğduğunu ve Vestel Mobilite’nin bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklandığını söyleyen Güler, “2023 sonu itibarıyla elektrikli araçların, satılan yeni araçlardaki oranı yüzde 12 seviyesinde. Yani yılda 90 milyon araç satıldığını varsayarsak bunun 10 milyon civarındaki bölümünü elektrikli araçlar oluşturuyor. 2030’da bu oranın yüzde 40-45 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Buna paralel şekilde şarj soketi sayısının da 124 milyon adet seviyesine ulaşacağı öngörülüyor, bu da yaklaşık 42 milyar Amerikan Doları seviyesinde bir pazar anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Batarya ve enerji depolama sistemlerinin Vestel Mobilite’nin bir diğer önemli faaliyet alanı olduğunu dile getiren Güler, “Bu alanda da ilk 75 kwh ve 300 kwh’lik ürünlerini pazara sunan Vestel, 2024’te 5 mwh’lik güneş enerji santralları için kullanılacak depolama ünitelerini pazara sürecek. ESS pazar büyüklüğünün, 2030 yılı itibarıyla yaklaşık 98 milyar Amerikan Doları’na erişmesi bekleniyor” dedi. Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 60 kW, 120 kW ve 150 kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 180 kW, 240 kW, 320 kW ve 400 kW’lik daha güçlü çıkış sunan DC serisi halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle azaltıyor. 2024’te 720 kW’lik, 2025’te ise 1 MW güç çıkışı sunan EVC’leri satışa sunmaya hazırlanan Vestel bu sayede sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet verebilecek.