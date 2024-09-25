Erzurum'da Otokoç 2. el bayisi açıldı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:33

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:33

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Kurtuluş Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'nde düzenlenen açılışta, Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de ikinci elin, uzun yıllar ihmal edildiği bir alan olduğunu ifade eden Ekici, ''Dünyada gelişmiş ülkelere bakıldığında, kurumsal firmaların pazarın yüzde 30'unda faaliyet gösterdiğini görüyoruz ama Türkiye'de oran yüzde 4-5'lerde. Koç grubu olarak Otokoç Otomotiv tam 96 yıldır otomotiv perakendeciliğinde faaliyet gösteriyor'' dedi.

Türkiye'de ikinci el sektöründe büyüme fırsatı bulunduğunu belirten Ekici, bu sektörün güvenle inşa edilmesi gerektiğini aktardı.

2028 HEDEFLERİ

Kentte açılışını yaptıkları bayinin hayırlı olmasını dileyen Ekici, ''2028 yılında 160 bin araç satıp sektörde rakiplerine standart koyan ve onları geliştiren vizyonla ikinci el sektörünü güven merkezi haline getiren adımları atmış olacağız'' ifadesini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Otokoç 2. el bayisinin Erzurum'a hayırlı olmasını diledi.

Koç grubunun, ülkenin en önemli yatırımcılarından olduğuna işaret eden Sekmen, ''Biz artık yatırım istiyoruz. Biz sadece 'batıda üretelim doğuda satalım'a razı değiliz, biz de Koç ailesi başta olmak üzere bütün iş dünyasından Doğu Anadolu'nun merkezi olan Erzurum'a fabrika istiyoruz. Bizim çocuklarımız burada çalışmak, iş bulmak istiyor'' dedi.