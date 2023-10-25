Fiat, kullandıkça öde dönemini başlatıyor: Sabit fiyat garantisi!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:09

Fiat, servis hizmetlerinde "Aracını Kullandıkça Öde, Harcamanı Yönet" dönemini başlatıyor.

Fiat, 'aracını kullandıkça öde' iş modeliyle çalışan 'Akıllı Servis' uygulamasını hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin daha teknolojik, akıllı, hayatı kolaylaştıran ve iyi tasarlanmış mobiliteye erişimini sağlamak hedefiyle çalışan marka, hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle otomotiv sektörüne yeni soluklar getirmeye devam ediyor.

Fiat, 'aracını kullandıkça öde' fikriyle geliştirdiği 'Akıllı Servis' uygulamasıyla araç sahiplerinin servis ihtiyaçlarını karşılayarak servis işlemlerinden abonelik yöntemiyle tam kapsamlı şekilde faydalanma imkânı sunmaya başlıyor.

Fiat'ın geleceğin satış sonrası mottosuyla devreye aldığı sistem Türkiye otomotiv sektöründe de bir ilki temsil ediyor.

'AKILLI SERVİS' ÇÖZÜMÜ

Fiat, 2020'de devreye aldığı ve kasko poliçelerinde 'Akıllı Fiyatlandırma' dönemini başlatan 'Connect Kasko' uygulamasından sonra, şimdi de mekanik servis işlemleri için 'Akıllı Servis' çözümünü devreye alarak müşterilerine yeni bir satış sonrası deneyimi sunmaya başlıyor.

FIAT EGEA SERVİS BAKIMI

Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen 'Akıllı Servis' uygulamasıyla geniş bir hizmet yelpazesinde, periyodik bakımlar, ömürlü parçalar ve tüm mekanik arızalar kapsam dahiline alınarak alışılagelmiş garanti uygulamasının ötesinde bir hizmet sunuluyor.

SABİT FİYAT AVANTAJI

'Akıllı Servis' uygulamasıyla Egea sahipleri, her ay kat ettikleri 100 kilometre başına 79 TL ödeyerek, 2 yıl sabit fiyat garantisiyle öngörülebilir ve avantajlı hizmet alacak.

'Akıllı Servis'ten yararlanmak isteyenler, Fiat Connect uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde paketi satın alabilecek, aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Sistemden yararlanmak isteyen Egea sahipleri, hizmet kapsamı ile ilgili bilgilere Fiat'ın resmi web sitesinden, Fiat müşteri ilgi merkezinden ve yetkili servislerden ulaşabiliyor.