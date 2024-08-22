Fiat Topolino'da Connect bağlanabilirlik özelliği: Arıza ve kazada ani uyarı bildirimi...

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:47

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:47

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat, sürdürülebilir ve en iyi müşteri deneyimine yönelik mobilite çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Markanın yenilikçi duruşunu, renkli, pratik hayat tarzını ve İtalyan stilini yansıtan yüzde 100 elektrikli Topolino, şimdi de Fiat Connect ile müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araç olan Topolino, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknolojiyle müşteri deneyimini üst boyuta taşıyor.

Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecek.

Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler.

ARIZA VE KAZADA UYARI BİLDİRİMİ

Ayrıca kullanıcılar, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar. Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da çevrim içi kolayca oluşturabilecekler.

Topolino kullanıcıları, yakınlardaki akaryakıt istasyonu veya otopark gibi konumların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino'larının durumunu kontrol edebilecek.

Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında FIAT servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino'yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.