Fiat'ın Egea modelinde mayıs ayı kampanyası! Sıfır faizli kredide miktar açıklandı...

Fiat'ın Egea modeline, mayıs ayı boyunca geçerli olacak takas kampanyası ve sıfır faizli kredi kampanyası düzenlendiği açıklandı. Sıfır faizli kredi kampanyasında verilen kredi oranı da belli oldu.

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Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:54
Fiat'ın Egea modelinde mayıs ayı kampanyası! Sıfır faizli kredide miktar açıklandı...
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Fiat'tan yapılan açıklamaya göre marka, yeni otomobil alacak müşterilerine kolaylık sağlayacak kampanyalarına devam ediyor.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL!

'Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili' Egea sahibi olmak isteyenlere, bu ay kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. Kampanya kapsamında aracını takasa getiren müşteriler, mevcut aracını değerinde satarak 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla, sıfır kilometre Egea'ya sahip olabilecek.

FIAT EGEA FİYATLARI

Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada, Egea Sedan 969 bin 900 TL'den, Egea Cross 1 milyon 52 bin 900 TL'den ve Cross Wagon gövde seçeneği ise 1 milyon 311 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Tercihini takas kampanyasından yana yapmayanlar ise 250 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faiz oranı ile kredi kullanımı gerçekleştirebiliyor.

'Fiat Online' üzerinden gerçekleşen Egea siparişlerinde, ek olarak uzatılmış garanti hediye ediliyor ve garanti süresi, 1 yıl ilave ile 6 yıla yükseliyor. Bu sayede Fiat Online'dan Egea modelini istedikleri donanım, motor, opsiyonlar ve renklerle seçen kullanıcılar, çevrim içi araç sipariş etme rahatlığının yanı sıra uzatılmış garantinin keyfini de yaşıyor.


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