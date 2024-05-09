Volkswagen California yenilendi: işte karavan severleri heyecanlandıran yeni model...

VOLKSWAGEN CALIFORNIA TAVAN YATAĞI

Tüm versiyonlarda tavanda 2054mm x 1137mm ölçülerinde yükseltilmiş bir yatak bulunuyor.

İkinci sıra üç ayrı koltuktan oluştuğu için bağımsız olarak kayabiliyor ve katlanabiliyor; katlandıktan sonra, bardak veya yiyecek gibi şeylerin yuvarlanmasını önlemek için girintilerle masa olarak da kullanılabiliyor.

Koltuklar ayrıca bisiklet gibi daha uzun eşyalara yer açmak için kaldırılabiliyor.