Volkswagen California yenilendi: işte karavan severleri heyecanlandıran yeni model...
Volkswagen'in efsanevi evden eve modeli geri döndü ve her zamankinden daha akıllı özelliklerle dolu. Karavan severlerin gözdesi olmaya aday yeni Volkswagen California'nın özellikleri açıklandı fiyatı belli oldu.
Volkswagen'in (VW) merakla beklenen yeni nesil karavanı Volkswagen California, geçen yıl gösterilen yenilikçi konseptinden sayısız heyecan verici özellik taşıyarak ortaya çıktı.
KARAVAN SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR
Bugüne kadar 200 binden fazla VW California üretildi ve yeni versiyonun İngiltere'de yakın zamanda satışa sunulacağı açıklandı. Türkiye'de karavan satışlarının hızla artmasının ardından yeni model Türkiye'de de merak konusu oldu.
DAHA UZUN
Gelecek Transporter minibüs yerine üreticinin genişletilmiş T7 Multivan'ını temel alan California, selefinden 269 mm daha uzun.
Tanıdık bir görünüme ve iki tonlu boya seçeneklerine sahip, ancak her zamankinden daha fazla trim ve düzen mevcut.
En üst özellikli Coast ve Ocean modellerinde tek halkalı gazlı ocaklı küçük bir mini mutfak da bulunuyor.
ÇİFT EKRANLI GÖSTERGE STANDART
California'nın tüm versiyonları VW Multivan MPV ile aynı çift ekranlı gösterge paneli düzenine sahip olup, merkezi ekran bir tarafta açılır tavanı çalıştırmak için kullanılan bir dizi düğme ile çevreleniyor.
ÖN KOLTUKLAR DÖNEBİLİYOR
Diğer tarafta ise yer açmak ve kabinin içinden geçmeye olanak sağlamak için konumlandırılmış, gösterge paneline monte edilmiş vites kolu yer alıyor.
Ön tarafta ise sadece iki koltuk var, ancak California hareketsizken 180 derece dönebiliyorlar.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA GİRİŞ SEVİYESİ
Giriş seviyesi Beach versiyonu yeni bir altı koltuklu düzenle geliyor, ancak alt kabinde bir yatak sunmuyor.
VW bunu “manuel açılır tavanlı bir Multivan” olarak tanımlıyor. Muhtemelen günübirlik geziler veya açık havayı seven büyük aileler için.
Yeni Beach Tour modelinde beş koltuk bulunuyor ve arka sıra katlanarak alt katta bir yatak oluşturulabiliyor.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA TAVAN YATAĞI
Tüm versiyonlarda tavanda 2054mm x 1137mm ölçülerinde yükseltilmiş bir yatak bulunuyor.
İkinci sıra üç ayrı koltuktan oluştuğu için bağımsız olarak kayabiliyor ve katlanabiliyor; katlandıktan sonra, bardak veya yiyecek gibi şeylerin yuvarlanmasını önlemek için girintilerle masa olarak da kullanılabiliyor.
Koltuklar ayrıca bisiklet gibi daha uzun eşyalara yer açmak için kaldırılabiliyor.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH CAMPER
Bunun üzerinde Beach Camper yer alıyor. Bu versiyon beş kişilik geniş bir araç olmaya devam ediyor, ancak mini bir mutfak ve kamp alanlarındaki şebekeye bağlanmak için 230 voltluk bir güç bağlantısı ekliyor.
Ancak, daha pahalı kardeşlerinin aksine, Beach Camper'ın olanakları tek halkalı bir ocak, çatal bıçak çekmecesi ve saklama yeri ile sınırlı. Ünite minibüsün arkasından dışarı çekiliyor ve sadece bagaj kapağı açıkken kullanılabiliyor.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA COAST
California Coast ve üst sınıf Ocean sadece dört koltuğa sahip, ancak tasarım müdürü Albert Kirzinger, Multivan'ın temel esnekliği nedeniyle, bu versiyonları yarı zamanlı altı koltuklu hale getirmek için sahiplerin bagaja bir çift ekstra sandalye takmalarını engelleyen hiçbir şey olmadığını itiraf etti.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA OCEAN
Ancak Beach, Coast ve Ocean minibüslerde beşinci koltuk yerine tek halkalı gazlı ocak, buzdolabı, çekmeceler ve dolaplar içeren ankastre bir mutfak bulunmaktadır. Sertleştirilmiş camdan bir tezgâh ve evde ya da kamp alanlarında doldurulabilen tatlı su kaynağıyla çalışan bir lavabo var.
Giriş artık harici elektrik prizinin yanında değil, minibüsün arkasında yer alıyor.
TÜM CALIFORNIA MODELLERİ ÇİFT SÜRGÜLÜ
İlk kez, tüm Californialar her iki tarafta birer tane olmak üzere ikiz sürgülü kapılarla geliyor. Coast ve Ocean versiyonlarında, yerleşik mutfaklarıyla, bu, sahiplerin yemek pişirirken kabini daha iyi havalandırmalarını sağlarken, aynı zamanda ek bir giriş noktası da sağlıyor.
Bu ikinci sürgülü kapı, minibüsün dışında kullanılmak üzere katlanabilir bir masayı da gizliyor. Eski minibüsün iki halkalı gazlı ocağının iptal edilmesinden yakınan araç sahipleri, bu masayı Cali'nin ana dolabında bulunan iki elektrik prizinden birine bağlanan ayrı bir indüksiyon ocağını desteklemek için kullanabilirler.
YENİ 5 İNÇLİK PANEL
2024 VW California'da yeni olan C sütunundaki beş inçlik iPad tarzı panel. Sahiplerine tavan mekanizması ve iç ışıklar gibi araç işlevlerine erişim sağlıyor. Bu panel aynı zamanda minibüsün temiz ve atık su seviyeleri gibi sistemlerinin yanı sıra yardımcı akünün şarj durumunu da anında görme imkânı sunuyor.
BEŞ GÜNE KADAR ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR
VW'nin resimleri, kampçıların harici bir güç kaynağına bağlanmadan önce neredeyse beş gün boyunca şebekeden uzak yaşayabileceklerini gösteriyor.
Bu küçük ekranın ve tüm hizmetlerinin minibüsün akıllı telefon uygulamasına yansıtılacağı ve üst ranzadakilerin yataktan bile kalkmadan her şeyi kontrol etmelerine olanak sağlayacağı söyleniyor.
Volkswagen CV CEO'su Carsten Intra'ya bunun araç sahiplerine kabini uzaktan ısıtmak veya soğutmak için klima kontrolü gibi işlevlere erişim sağlayıp sağlamayacağını sorduk, ancak görünüşe göre bu işlevsellik henüz mümkün değil.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA MOTOR SEÇENEKLERİ
California için üç motor sunulacak, ancak teknik özellikler henüz doğrulanmadı. Önden çekişli TSI benzinli ve 150 hp ve 204 hp'lik TDI dizel motorların yanı sıra ilk kez dört tekerlekten çekişli bir plug-in hibrit de sunulacak.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA MENZİL
Volkswagen, 242 bg gücündeki eHybrid modelinin elektrikli menzilini resmi olarak doğrulamadı ancak Intra, PHEV'nin bir şarjla 100 km'ye kadar çıkabilen “21kWh batarya” ile “ikinci nesil” plug-in teknolojisini kullanacağını söyledi. Bu model iki tona kadar yük çekebilecek.
ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN CALIFORNIA
Volkswagen CEO'su, tamamen elektrikli bir California için doğru zamanın ne zaman olduğuna pazarın karar vereceği konusunda ısrar etse de Buzz tabanlı karavanın ilerlediğini vurgulayarak “Bu konuda müşterilerin tepkisini bekliyoruz” dedi.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA FİYATI
Yeni T7 California bu yıl haziran ayında yaklaşık 65.000 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve tam yüklü plug-in hibrid Ocean'ın 15 bin ila 20 bin sterlin arasında bir prim yapması bekleniyor. İlk otomobiller İngiltere'de yılın ikinci yarısında teslim edilecek.
VOLKSWAGEN CALIFORNIA TÜRKİYE
Yeni modelin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağına dair henüz bilgi verilmedi. 2024 model bir önceki California ise Türkiye'de 3 milyon 750 bin TL ve Grand California 3 milyon 850 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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