Fiat'tan beklenen model geldi: Uygun fiyatı ile herkes sıraya girecek! İşte tüm detaylar...

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:08

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:08

Fiat, basın açıklamasında "ikonik ve ironik İtalyan tasarımını" zirveye taşıyor. Grande Panda tamamen yeni geliştirilmiş bir model ve "ortak bir küresel platforma" dayanıyor. Fiat için, CMP Smart Car'ı kullanan ilk modeldir, ancak Citroen zaten platforma dayalı bir elektrikli araç (EV) yani e-C3'ü satışa daha önce sunacak.

FIAT GRANDE PANDA BATARYA VE MENZİL

Fiat'ın kendisi teknik verilerde sadece 3,99 metrelik uzunluktan bahsediyor. Öte yandan, sürüşün e-C3 veya Opel Frontera'nın elektrikli versiyonu gibi modellerdekine benzer olması muhtemel. SVOLT'un LFP hücrelerine sahip batarya 44 kWh'lik bir batarya içeriğine sahip ve benzer büyüklükteki Citroen'de yaklaşık 320 kilometrelik bir menzil sağlanıyor. Bu da Grande Panda'da da mümkün olmalı. Elektrik motoru 83 kW'lık bir çıkışa sahip. Yani yeni model yaklaşık 110 beygir civarında bir güce sahip.

FIAT GRANDE PANDA ŞARJ SÜRESİ

Belirtildiği gibi, Fiat'tan teknolojiye ilişkin resmi bir açıklama gelmemiş olsa da şarj sistemi muhtemelen daha önce daha ayrıntılı olarak sunulan CMP Smart Car'a dayanan modellere karşılık gelecektir. Bu nedenle DC şarj kapasitesi muhtemelen 100 kW'a ulaşacak ve yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj işlemi 26 dakika sürecek. AC şarj için 11 kW'lık bir yerleşik şarj cihazı da kurulmuş. AC şarjda ise tam bir şarj işlemi yaklaşık dört saat sürecek.

Fiat, basın açıklamasında teknolojiye odaklanmak yerine modelin stratejik önemini vurguluyarak şu ifadeleri kullandı:

''Yeni Grande Panda, Fiat'ın 'yerel bazlı üretimden ortak bir küresel platform aracılığıyla küresel bir teklife geçişinin' başlangıcı olacak.''

Model ilk olarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, otomobil üreticisi Şubat 2024'ün sonunda elektrikli geleceği için beş çalışma sundu. Bunlar arasında Grande Panda'nın bir önizlemesinin yanı sıra aynı platforma dayanan fastback ve pikap gibi modeller de yer aldı.

FIAT GRANDE PANDA TASARIM

İtalyanlara göre Grande Panda, kompakt boyutları ve iyi iç hacmiyle "aileler ve çağdaş şehir ortamı için ideal" olacak. Tasarım açısından Grande Panda, siluet ve biraz köşeli farlar gibi efsanevi Fiat Panda'nın stilistik unsurlarını içeriyor. Fiat tasarım hakkında şunları yazıyor:

"Kesin ortogonal çizgiler, parlak siyah üst ızgaranın merkezinden farlara kadar piksellerden oluşan bir noktalama oluşturarak güçlü ve şık bir görünüm yaratan aşamalı bir kare örgü düzenlemesini sarıyor."

"Belirgin tekerlek kemerleri, camların eğimi, arka camın genel düzeni, farlar ve Fiat Grande Panda'ya koruyucu ve istikrarlı bir görünüm ve sağlam bir zemin sağlamlığı kazandıran kızaklar sayesinde arka taraf da cesur bir karaktere sahip."

Bu tasarım diliyle Grande Panda, markanın geleceğinin bir sembolü olacak. Şubat ayındaki beş çalışmanın tümü de bu çarpıcı, köşeli görünüme sahipti. Grande Panda'da tasarım birkaç vurgu ile desteklenmiş. Bunlar C sütunlarındaki siyah, 3D efektine sahip kare elemanlar. Görüş açısına bağlı olarak, Fiat kelimesini veya dört çubuktan oluşan marka logosunu gösteriyorlar.

Fiat markasının CEO'su ve Stellantis Global CMO'su Olivier Francois, "Grande Panda ile Fiat artık dünyanın tüm bölgelerini kapsayan küresel ortak platformlara geçiş yapıyor ve elde edilen avantajları dünya çapındaki müşterilerine aktarıyor" dedi ve ardından şöyle konuştu:

"Aslında, Grande Panda her ülkede aileler ve kentsel hareketlilik için mükemmel bir şekilde uygundur... gerçek bir Fiat!"

Fiat henüz Grande Panda'nın fiyatını ya da Avrupa'da tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Bununla birlikte, model muhtemelen yaklaşık 23.000 Euro'dan başlayan Fransız kardeş modeliyle aynı tutara mal olacak.

FIAT GRANDE PANDA FİYATI

Fiat'ın yeni elektrikli modeli Grande Panda'nın Avrupa'da beklenen 23 bin Euro'luk fiyatı ile güncel kurlar göz önüne alındığında Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon TL'den başlaması bekleniyor.