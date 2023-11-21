Fiat'tan elektrikli modeline özel kasım kampanyası

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:58

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, markanın elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ve satışa sunulmasından bu yana geçen kısa sürede en çok ödül alan Fiat ürünü olma başarısını gösteren 500e, sıfır emisyonlu ulaşımın da ikonik modeli olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Fiat, 500e sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda; 500e satın almak isteyenler, Koç Fiat Kredi’den kullanabilecekleri 200 bin TL için yüzde 1,99'luk faiz oranıyla 12 aylık kredi imkânından yararlanabilecek.

Ayrıca kampanya çerçevesinde alternatif olarak 10 bin TL'lik eşarj hediye kartı fırsatı sunuluyor. Kampanya ile verilen kart, Türkiye'deki tüm halka açık istasyonlarda AC ve DC şarj için güncel tarifeler üzerinden kullanılabilecek.