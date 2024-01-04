Ford 100 binin üzerinde aracını geri çağırıyor: Park halinde geri kayıyorlar

Yayınlanma: 04.01.2024 - 16:14

Güncelleme: 04.01.2024 - 16:14

Ford 100 binin üzerine aracını geri çağırıyor. Markanın araçlarını geri çağırmasına neden olan hasarlı aks göbeği yivleri nedeniyle araçlar yalpalayabilir veya daha az güce sahip olabilir, bu nedenle kaza riski de artabilir.

Sorunun yaşandığı model 2019-2021 yılları arasında satılan Ford 150'ler olarak açıklandı. Ford 112 bin 965 aracı geri çağırdı.

Etkilenen F-150 modellerinde Trailer Tow Max Duty paketi ve kırılabilecek bir göbek cıvatasına sahip ağır hizmet tipi bir arka aks bulunmaktadır. Ford bunun aks göbeği yivlerine zarar verebileceğini, bunun da bir kazaya neden olabileceğini, çünkü el freni çekilmediği sürece kamyonların park halindeyken bile yokuş aşağı kayabileceğini söylüyor.

Ford halen bu sorunu çözmeye çalışırken, şirket araç sahiplerine aks cıvatalarının kırıldığına dair herhangi bir belirti fark etmeleri halinde F-150'lerini bir bayiye götürmeleri talimatını verdi. Bu belirtiler arasında tıklama veya tıkırtı seslerinin de yer aldığı ifade edildi. Araç sahipleri ayrıca 29 Ocak'a kadar bildirim mektuplarının postalanmasını bekleyebilirler.