Ford batarya ve şarj yönetiminde uzman şirket AMP'yi satın aldı...

Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:32

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:32

Ford, batarya, güç yönetimi ve şarj çözümleri konusunda uzman olan Kaliforniya merkezli Auto Motive Power'ı (AMP) satın aldı. AMP, anlaşmanın ardından parçalanacak ve Ford'un elektrikli otomobil bölümüne entegre edilecek.

Buna teknoloji, girişimin çalışanlarının çoğunluğu ve gelecekte Ford Model e markası altında çalışacak olan Santa Fe Springs'teki tesisler de dahil.

AMP kurucusu Anil Paryani, LinkedIn'de yaptığı açıklamada AMP ekibinin "Ford'un üretim gücü ve bilgi birikimini arkamıza alarak elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmayı dört gözle beklediğini" belirtti.

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Ford, AMP'nin teknolojisini gelecek elektrikli otomobillerinin geliştirilmesinde kullanmayı planlıyor. ABD raporlarına göre AMP geçmişte "dünyanın en iyi elektrikli OEM'lerinin çoğunu" tedarik ettiğini belirtmişti. Ancak müşterilerin isimleri açıklanmadı.

Satın almanın AMP'nin diğer mevcut müşterileri üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ve Ford'un girişim için ne kadar ödediği bilinmiyor.

Bir Ford sözcüsü, otomobil üreticisinin AMP'nin çalışanlarının "çoğunluğunu" alacağını belirtti. Girişimin 2017'deki kuruluşundan bu yana 149 çalışana ulaştığı da belirtildi. Ancak tüm çalışanlar Ford Model e'ye geçmeyecek.

FORD'DAKİ SON GELİŞMELER

Ekim ayı sonunda Ford, elektrikli araçlar ve bataryalar için yeni üretim kapasitelerine yapmayı planladığı milyar dolarlık yatırımın bir kısmını erteleyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak fiyatlar üzerindeki "muazzam aşağı yönlü baskı" gösterildi. 2023 yılının 3. çeyreğinde Ford Model e 1,3 milyar dolar zarar açıklamıştı.