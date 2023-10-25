Ford Otosan Romanya'ya açıldı: Transit Courier ve Tourneo Courier hattan indi

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan lideri Güven Özyurt, Ford Otosan lideri Josephine Payne, Ford Otosan Craiova Başkanı Müjdat Tiryaki'nin ev sahipliğinde Ford Transit Courier ve Tourneo Courier'in Romanya'da hattan indirilmesi üzerine tören düzenlendi. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ile çok sayıda devlet yetkilisi, sektör temsilcisi ve iş dünyasının önde gelen isimler törene katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ford Otosan lideri Güven Özyurt, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'in küresel üretim sorumluluğunun yaklaşık on yıldır Ford Otosan'a emanet olduğunu vurguladı.

Özyurt, şunları kaydetti:

''Courier, üstün performans ve işlevsel tasarımın ideal birleşimi olarak ticari araç lideri pozisyonumuza ulaşmamıza büyük katkı sağladı. Şimdi de Craiova fabrikamızda üretim bandından indirdiğimiz ilk araç olmasından büyük gurur ve sevinç duyuyorum.

Craiova'nın son teknoloji üretim kabiliyetleri, Ford Otosan'ın ticari araç tasarımı, mühendisliği ve üretimindeki kapsamlı deneyimiyle tamamlanıyor.

Yeni nesil Courier ürün ailesine yaptığımız yatırımlar, Craiova'ya ve ülkeye olan inancımızın bir kanıtı.''

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da topluluk şirketleriyle uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, dünyanın farklı ülkelerinde 90’dan fazla üretim ve satış şirketleri olduğunu aktardı.

ROMANYA'YA DEV YATIRIM

Romanya’nın Koç Topluluğu'nun global büyüme vizyonundaki önemine dikkati çeken Çakıroğlu, son 5 yılda bu ülkeye 175 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Craiova fabrikasının yatırımlar içindeki yerine değinen Çakıroğlu, ''Bugün gelinen noktada Ford Otosan'ın ruhunu gerçekten yansıtan bir tesis haline gelen Craiova fabrikasında yeni nesil Courier'nin de çok başarılı olacağına ve yakın zamanda kendi segmentinin lideri haline geleceğine inanıyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Ford Otosan, ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Ford Courier serisinin hâlâ dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Şirketin yatırım stratejisinin bir parçası olarak Courier’in üretimi Kocaeli Yeniköy’den Romanya’daki Craiova fabrikasına taşındı.

500 MİLYON EURO

Geçen yıl temmuz ayında Ford Otosan, Puma ile birlikte tamamen elektrikli versiyonlarını üreteceği yeni nesil Courier serisinin Craiova fabrikasında üretimini desteklemek için 490 milyon Euro yatırım yapacağını duyurdu. Yatırımla birlikte fabrikanın kapasitesi yılda 250 bin araçtan 272 bin araca yükselecek. Ford Otosan ayrıca Craiova fabrikasındaki üretim ihtiyaçlarını desteklemek için 1300 yeni istihdam yaratan büyük bir işe alım kampanyası yürüttü.

SIRADA BAŞKA MODELLER VAR

Ford Otosan'ın Dunton ve Köln'deki Ford ekipleriyle birlikte tasarladığı, tüm mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak.