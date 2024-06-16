Ford Türkiye'den "Ford 365 Garanti" hizmeti
Ford Türkiye, 'Ford 365 Garanti' hizmetiyle garantisi sona ermiş Ford marka binek araçları olası mekanik ve elektrik arızalarına karşı garantiye alma fırsatı sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında periyodik bakım için Ford yetkili servislerine giden, garantisi dolmuş, 160 bin kilometrenin ve 10 yaşın altındaki binek araçlara uygun koşulların sağlanması halinde bir yıllık ücretsiz garanti fırsatı sağlanıyor.
'Ford 365 Garanti' hizmeti daha önce Ford yetkili servislerine gitmemiş araçlar için de geçerli olacak. Araç, düzenli bakımlara devam ettikçe garanti süresi uzayacak ve arıza endişesi ortadan kalkacak. Ayrıca, 3 yaş ve üzeri araçlara bakım-onarım hizmetlerinde yüzde 20 indirim sağlanacak.
Global ölçekli CCPT (Car Care Plan Turkey) işbirliğiyle devreye alınan program, haziran ayı itibarıyla Ford Yetkili Servislerinde kullanılabilecek.
Ford Türkiye satın almadan teslimata, kullanımdan servis ve bakıma dek müşteri yolculuğunu tüm temas noktalarını ve kanalları kapsayacak şekilde uçtan uca yönetiyor.
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