Ford'dan son çeyrek açıklaması: Zarar milyar dolarları da aştı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:34

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:34

Ford Motor Company'nin üçüncü çeyrek finansal raporu ile şirketin elektrikli araç (EV) bölümünde yaşanan kayıplar ortaya çıktı. Talebin yavaşlaması ve yılın başında Tesla'nın başlattığı elektrikli araç fiyat savaşı bu zarar edilmesindeki en büyük faktörler olarak öne çıktı.

Ford, üçüncü çeyrek döneminde toplam 20 bin 962 elektrikli araç satmayı başardı. Mustang Mach-e'nin satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 42.5 arttığı ve rylül ayında 5 bin 872 adete ulaştığı da ifade edildi.

Artan satış rakamlarına rağmen, Ford'un EV bölümündeki zararlar üçüncü çeyrekte artış gösterdi. Şirket, 1.3 milyar dolarlık zarar açıkladı. Bu miktar bir önceki çeyrekteki 1.1 milyar dolardı. 2022'nin aynı dönemine kıyasla ise iki kattan fazla oldu.

Bu sonuçla Ford'un son çeyrekte elektrikli araç başına zararı yaklaşık 36 bin dolar oldu. ikinci çeyrekteki tahmini zararsa araç başına 32 bin 350 dolardı. Yıl sonuna kadar EV bölümü için beklenen toplam zararsa 4.5 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket yaşanan kaybın "gelecek nesil EV'lerdeki devam eden yatırımlar'' ve ''zorlu piyasa koşulları" nedeniyle yaşandığını ifade etti.