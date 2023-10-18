Ford'dan tarihin en büyük geri çağırmalarından biri: 230 binden fazla...

Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 18.10.2023 - 14:45

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre, sorun alt şasi burçlarında ve arka aks cıvatalarında hasara yol açabilir.

Etkilenen araç sahiplerinin 6 Kasım 2023 tarihinden itibaren bilgilendirileceği ifade edildi.

Ford, el freninin çekilmemesi durumunda aracın güç kaybetmesine ve patinaj yapmasına neden olabilecek bir sorunu gidermek için 238 bin 364 Explorer modelini geri çağırıyor.

Sorun 2022-2022 model yılı arasındaki Explorer'ları etkiliyor ve Ford sorunun hatalı alt şasi burçları ve arka aks cıvatalarından kaynaklandığını söylüyor.

'PARK HALİNDE DEVRİLME'

NHTSA'ya sunulan bir güvenlik geri çağırma raporuna göre, cıvata kırılırsa aks yuvası yerinden çıkacak ve sürücüler 'gürültülü kazıma, takılma ve tıkırtı sesleri' duyacak.

Buna ek olarak, arka tekerleklerin aktarılan torku azalabilir ve el freni çekilmezse araç park alanından çıkabilir.

Ford, 2022 yılında güç aktarım kontrol modülündeki yazılımı güncelleyerek elektronik park freninin park ederken devreye girmesini sağlayarak bu sorunu çözmüştü.

2023 Eylül sonu itibarıyla Ford, NHTSA'ya bu araçların arka aks cıvatası arızalarıyla ilgili 396 rapor aldığını iddia ederek sorunun kronolojisini açıkladı.

Ford, bunların "yüzde 5'inden azının" "park halinde devrilme veya güç kaybı" ile sonuçlandığını söyledi.

Etkilenen Explorer SUV'ların sahipleri 6 Kasım'dan itibaren geri çağırma konusunda bilgilendirilecek.