Otomotiv devi fuardan çekildi: Kararı 'grevler' nedeniyle aldığını duyurdu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:36

Güncelleme: 18.10.2023 - 15:36

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası'nın (UAW) başlattığı grev sürerken Stellantis CES 2024'ten çekiliyor.

Stellantis, "(UAW) grevin başlangıcından bu yana uygulanan acil durum planının bir parçası" olarak CES 2024'ten çekildiğini açıkladı.

Şirket Las Vegas'taki teknoloji odaklı CES 2024 etkinliğinde sergileyeceği ürünleri ve yapacağı sunumları iptal etti.

FİNANSAL ETKİLERİ HAFİFLETMEK

Otomobil üreticisi bu hamle hakkında fazla bir şey söylemedi, ancak "devam eden UAW müzakerelerinin ardından iş temellerine" odaklandıklarını belirtti.

Şirket, "sermayeyi korumak" amacıyla ''grevin finansal etkilerini hafifletmek için" kapsamlı karşı önlemler aldıklarını da açıkladı.

Stellantis önümüzdeki yıl CES'te yer almayacak olsa da bir "mobilite teknolojisi şirketine" dönüşümlerini başka yollarla göstereceğini vurguladı.

Stellantis normalde fuarda teknoloji ve EV odaklı duyurular yapıyor ve daha önce Peugeot Inception ve Ram 1500 Revolution konseptlerini tanıtmak için etkinliği kullanmıştı.

Geçen yılki fuarda da bayiler aracılığıyla araç paylaşımı, kiralama ve abonelik hizmetleri sunan Free2move hizmetinin genişletildiğini duyurmuştu.

Sendikanın Stellantis'i Ford ya da General Motors kadar etkilemediği için şirketin CES'ten çekilme kararı beklenmiyordu.

SENDİKA GREVLERİ

UAW şu anda parça dağıtım tesislerinin yanı sıra Jeep Gladiator ve Wrangler'ın üretildiği Toledo Montaj Kompleksi'nde de grev yapıyor.