Otomotivde tüm satışlar açıklandı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:03

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:03

Otomotiv Sanayii Dernegˆi'nden (OSD) derlenen bilgilerle tr.motor1.com'un aktardığına göre otomobil üretimi yüzde 21 artarak 687 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620 adet oldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4 gerileme yaşandı.

Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 26 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 72, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde oldu.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 733 bin 956 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 geriledi.

Traktör ihracatı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artttı. 14 bin 462 adet olarak gerçekleşti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dokuz aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 arttı ve 26,2 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 14 artarak 24,2 milyar Euro olduğu ifade edildi. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatının yüzde 19, tedarik sanayi ihracatının da yüzde 11 oranında arttığı açıklandı.

2023’ün ilk dokuz ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı ve 894 bin 663 adete çıktı. Bu dönemde, otomobil pazarında da yüzde 67 oranında artış görüldü ve 666 bin 890 adet oldu. Ticari araç pazarında ise yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarının yüzde 51, ağır ticari araç pazarının yüzde 28, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 57 büyüme sağladığı ifade edildi.