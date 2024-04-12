2024 Audi S3 ortaya çıktı: Daha fazla güç ve Akrepovic egzoz seçeneği ile geliyor...
Güncellenen Audi S3 hatchback, yeni şasi donanımı ve daha fazla güç ile geliyor. 2024 model Audi S3'ün teknik özellikleri açıklandı.
Yenilenen Audi A3'ün hemen ardından yeni bir S3 etkileyici bir yüksek performans donanımıyla geliyor. Mercedes-AMG A 35, Volkswagen Golf R ve BMW M135i gibi premium hot hatchback'lerin önemli bir rakibi olan mevcut S3, biraz yumuşak olmasıyla ünlüydü ve bu güncelleme durumu değiştirecek gibi gözüküyor.
18 BEYGİRLİK ARTIŞ
Kaputun altından başlayarak, S3'ün turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motoru, toplamda 328 bg'lik yeni bir güç üretmek için 18 bg'lik bir yükseltme aldı.
Bu güç, 420Nm ile eskisinden 20Nm daha fazla tork ile desteklenerek yeni S3'ün 0,1sn daha hızlı bir şekilde 4,7 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, kağıt üzerindeki iyileştirmelere ek olarak, Audi motorun daha agresif tavrı olduğunu vurguluyor.
YENI AUDI S3 PERFORMANS
Bu, vites tepkisine yardımcı olmak için artık turboşarjın daha fazla dönmesini sağlayabilen motor eşlemesiyle başlıyor.
Ayrıca aracı daha yüksek bir rölanti devrinde çalıştıran yeni bir Dynamic Plus modu ve turboşarj için gaz kelebeği valfini aşırı hızda daha uzun süre açık tutacak bir ön yük sistemi var. Bunun sonucu olarak turboşarj daha uzun süre takviye basıncını koruduğu için daha hızlı tepki veriyor.
AKREPOVIC EGZOZ SEÇENEĞİ
Audi ayrıca denizaşırı modellerde isteğe bağlı bir Akrapovic egzoz sistemi sunacak.
AUDI S3 ŞANZIMAN
Yedi vitesli çift kavramalı şanzıman, yeniden düzenlenmiş bir kalkış modu ve gerçek vites değiştirme hızları için yüzde 50'lik bir artışla daha agresif bir eşlemeye sahip.
En büyük aktarma organı yükseltmesi ise tork yönlendirmeli bir arka diferansiyelin ya da Audi/VW dilinde 'Tork Splitter'ın entegre edilmesi.
Sistem, Audi RS 3 veya VW Golf R'da olduğu gibi mevcut torkun yüzde 100'üne kadarını arka tekerleklerden birine aktarabiliyor. Haldex tarzı AWD sisteminin bir parçası olarak, bu hiçbir zaman toplam motor çıkışının yüzde 50'sinden fazla değil.
DAHA DENGELİ
Ancak yine de yukarıda bahsedilen Dynamic Plus modunda S3'e daha dinamik ve dengeli bir his veriyor. Golf R veya RS 3'te kullanıldığından farklı olarak, sistem arka tekerlekleri agresif bir şekilde aşırı hızlandırmak yerine virajlarda burnun dönmesine yardımcı olacak şekilde ayarlanmış.
Bu nedenle RS 3 tarzı drift modları beklemeyin. Bununla birlikte Audi, S3'ün yeni keşfedilen gaz kelebeği ayarlanabilirliğinden en iyi şekilde yararlanmak için yeni bir ESC Spor modu sunuyor.
SÜSPANSİYON GEOMETRİSİ
Audi S3'ün şasisi de ön akstan başlayarak oldukça önemli bazı değişikliklere uğramış. Daha sert salıncak yatakları ve negatif kamberde artış ile yeni süspansiyon geometrisi getirildi.
Audi bunun ön uç tutuşunu ve direksiyon hassasiyetini geliştirdiğini, modellerde opsiyonel olarak sunulacak yeni 19 inç Pirelli lastik setinin de buna yardımcı olduğunu söylüyor. Ayrıca 18 inç jantlar ve lastikler standart olacak.
Frenler de biraz daha büyük, şimdi daha büyük çift pistonlu kaliperler tarafından tutulan ön aksta 357 mm. Pasif amortisörler standart, ancak bir dizi adaptif amortisör de sunulacak.
Bu mekanik değişikliklerin yanı sıra yeni S3, Audi A3 serisinin geri kalanıyla aynı stil ve teknoloji güncellemelerini aldı. Buna yeni ön ve arka tamponlar ve aydınlatma da dahil.
AUDI S3 MATRIX LED FARLAR
Yeni Matrix LED farlar aynı kişiselleştirilebilir aydınlatma imzalarına sahip ve tipik Audi 'S' modeli fırçalanmış alüminyum ve ızgara ve pencere çevrelerindeki parlak unsurları daha koyu alternatiflerle değiştiren 'siyah' paketler de dahil olmak üzere bir dizi optik paketle birlikte geliyor.
AUDI S3 İÇ MEKÂN
Audi iç mekânda, kapı kartlarına ve gösterge paneline sert plastik miktarını azaltan yeni yumuşak dokunuşlu Dyanmica elemanları eklemek de dahil olmak üzere mümkün olan yerlerde malzeme kalitesini artırmaya odaklanmış.
KAPI AYDINLATMA SEÇENEKLERİ
Bilgi-eğlence sistemine büyük ölçüde dokunulmamış, ancak şimdi Audi'nin en son yazılım güncellemelerini içeriyor ve kapılarda yeni unsurlarla daha kapsamlı bir ortam aydınlatması seçeneği var.
AUDI RS3
Audi RS 3 hayranlarının gelecekteki beş silindirli amiral gemisi hakkında stres yapmasına gerek yok, zira birkaç ay içinde o da gelecek.
AUDI S3 FİYAT
Hem Audi S3 sedan hem de hatchback modellerinin Türkiye fiyatları henüz onaylanmadı ancak mevcut Audi S3 hatchback şu anda 4 milyon 633 bin TL liste fiyatına sahip. Yeni modelin giriş fiyatında küçük bir artışa sebep olması bekleniyor
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