2024 Audi S3 ortaya çıktı: Daha fazla güç ve Akrepovic egzoz seçeneği ile geliyor...

Ayrıca aracı daha yüksek bir rölanti devrinde çalıştıran yeni bir Dynamic Plus modu ve turboşarj için gaz kelebeği valfini aşırı hızda daha uzun süre açık tutacak bir ön yük sistemi var. Bunun sonucu olarak turboşarj daha uzun süre takviye basıncını koruduğu için daha hızlı tepki veriyor.