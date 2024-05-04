7 kişilik SWM G03F Türkiye'de: Fiyatına duyanlar inanamadı! Dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, 110 beygir güç...
Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan İtalyan SWM Motors, bir modelini daha Türkiye'de satışa sundu. SWM’nin Türkiye’deki 3’üncü SUV modeli olan G03F iddialı fiyatı ile dikkatleri üzerine topladı. İşte SWM G03F ile ilgili tüm ayrıntılar...
Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan İtalyan SWM Motors, Türkiye’deki ürün gamını yeni SUV modeli G03F ile genişletti.
SWM G03F FİYATI
SWM’nin Türkiye’deki 3’üncü SUV modeli olan yeni araç, sunduğu 7 kişilik oturma düzeni, Off-Road tipi gövde kiti, zengin donanımları ve 1.059.500 TL’lik iddialı fiyatıyla SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
Yeni SWM G03F, 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan fonksiyonel iç mekanıyla dikkat çekiyor. 1564 litreye varan bagaj hacmi, 110 mm ileri-geri hareket edebilen ikinci sıra koltukları ve katlanabilir üçüncü sıra koltuklarıyla hafta içi iş hafta sonu aile aracı olarak bile kullanılabilecek esnek yapısıyla öne çıkıyor.
SWM G03F GARANTİ SÜRESİ
Ayrıca SWM, SUV model ailesini Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle satışa sunuyor.
Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markasını Türkiye’de ATMO Grubu temsil ediyor.
Markanın SUV modelleri G01 ve G01F’in ardından şimdi de yeni SUV modeli G03F yollara çıkarıyor.
Markanın 7 kişiye yolculuk imkânı sağlayabilen yeni modeli G03F, Deluxe donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonuyla 1.059.500 TL’lik iddialı bir fiyatla SWM bayilerinde yerini aldı.
7 KİŞİLİK 4.6 METRE UZUNLUĞUNDA
Türkiye’de satılan fiyat/performans oranı en yüksek araç modellerinden biri olan yeni G03F, 7 kişi için geniş iç hacmi, 4,6 metre uzunluğu ve zengin donanımlarıyla segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor.
Modern İtalyan tasarımıyla heybetli bir görünüme sahip olan yeni araç, 7 kişilik oturma kapasitesi de dahil olmak üzere farklı kullanım taleplerine karşılık verebilen fonksiyonel ve büyük SUV olarak dikkat çekiyor.
EN UYGUN SUV'LARDAN
Rakiplerine göre avantajlı bir fiyatla satışa sunulan yeni SWM G03F, hem B hem de C segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.
Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni araç, SUV hayali kuran fakat fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler için de cazip bir seçenek oluyor.
SWM G03F DONANIMLARI
Sürüş keyfini pratik bir SUV kullanmanın rahatlığıyla birleştiren 7 koltuklu G03F modeli, İtalyan tasarım karakterini güçlendiren büyük ön ızgarası, kaslı çizgileri ve aerodinamik unsurları güçlü görünüme ve verimliliğe katkıda bulunuyor.
Konforlu ve keyifli sürüş sunan SWM G03F, 195 mm yerden yükseklik sağlayan Off-Road gövde koruma kiti, LED gündüz farları, LED sis farları, elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış dikiz aynaları ve standart olarak sunulan 17 inçlik alüminyum jantları ile tasarımını güçlendirirken SUV karakterini bir adım daha öne çıkarıyor.
SWM G03F İÇ MEKÂN
SWM G03F 10,5” boyutundaki dokunmatik telefon yansıtma sistemi ile bağlantı ihtiyaçlarına Bluetooth teknolojisiyle yanıt veriyor.
10,5” bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor.
İç mekânda kullanılan deri malzemeler, kalitesinin artmasına yardımcı olurken G03F’in kalite algısını bir üst seviyeye taşıyor. İç mekânda 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi ve 3,5” boyutundaki dijital gösterge paneli de bulunuyor.
Ayrıca elektrikli açılır tavan, HD geri görüş kamera sistemi de yeni modelde sunuluyor.
SWM G03 F BOYUTLARI
Uzunluk: 4.605 mm
Genişlik: 1.815 mm
Yükselik: 1.825 mm
Aks mesafesi: 2.780 mm
Maksimum bagaj hacmi: 1564 litre
SWM G03 F TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor hacmi: 1.5 litre
Yakıt türü: Benzin
Motor gücü: 110 beygir / 152 Nm tork
Ortalama yakıt tüketimi: 7.5 litre/100 km
Şanzıman: 5 ileri manuel
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