7 kişilik SWM G03F Türkiye'de: Fiyatına duyanlar inanamadı! Dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, 110 beygir güç...

EN UYGUN SUV'LARDAN

Rakiplerine göre avantajlı bir fiyatla satışa sunulan yeni SWM G03F, hem B hem de C segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.

Şık ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni araç, SUV hayali kuran fakat fiyatlarını yüksek bulan tüketiciler için de cazip bir seçenek oluyor.