Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşırı hız yapan motosiklet sürücüsüne hem binlerce dolarlık para cezası hem de hapis cezası verildi. Peki sürücü Türkiye'de olsa ne kadar ceza alacaktı?

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2024 Cuma, 13:53
Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde saatte 278 km hız yapan motosiklet sürücüsü tespit edildi.

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

VİDEO ELE VERDİ

Rendon Dietzmann adlı sürücünün davası, motosikletiyle Colorado Springs'ten Denver'a sadece 20 dakikada, yani normal hızlarda sürdüğü sürenin yaklaşık üçte biri kadar bir sürede gittiği bir bakış açısı videosu yayımlamasının ardından başladı. 

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

PEK ÇOK SİKÂYET GELDİ

Colorado polisi, Gixxer Brah YouTube kanalının arkasındaki sürücüyü bildirmek için "çok sayıda sürücü ve çevrimiçi izleyici" tarafından kendilerine ulaşıldığını söyledi. 

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

SAATTE 278 KİLOMETREYE ÇIKTI

Videoda sürücünün hız göstergesi, daha yavaş trafikten geçerken 173 mph (278 km/sa) üzerinde bir hız gösteriyordu.

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Yapılan araştırma ile teşhis edilen YouTube kanalının arkasındaki motosikletçi Rendon Dietzmann, hız teşhiri suçlamasını kabul ettikten sonraysa büyük bir cezaya çarptırıldı.

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

TÜRKİYE'DE CEZA

Türkiye'de hız sınırı ihlalinde uygulanan en yüksek ceza hız sınırının yüzde 50 oranında aşılması durumunda 6 bin 439 TL olarak uygulanıyor.

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

ABD'DE ALDIĞI CEZA

ABD'de aşırı hız yapan sürücüye ise 74 bin 451 TL (2 bin 300 dolar) para cezası verildi. Ayrıca motosiklet kullanıcıs iki haftalık hapis cezası aldı.

Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

BİR YIL MOTOSİKLET KULLANAMAYACAK

Ayrıca sürücü ehliyetine 12 puan eklenecek ve bu da bir yıla kadar Colorado'da motosiklet kullanamayacağı anlamına geliyor.

otomobil motosiklet aşırı hız trafik cezası

En Çok Okunan Haberler