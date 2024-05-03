Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşırı hız yapan motosiklet sürücüsüne hem binlerce dolarlık para cezası hem de hapis cezası verildi. Peki sürücü Türkiye'de olsa ne kadar ceza alacaktı?
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Colorado eyaletinde saatte 278 km hız yapan motosiklet sürücüsü tespit edildi.
VİDEO ELE VERDİ
Rendon Dietzmann adlı sürücünün davası, motosikletiyle Colorado Springs'ten Denver'a sadece 20 dakikada, yani normal hızlarda sürdüğü sürenin yaklaşık üçte biri kadar bir sürede gittiği bir bakış açısı videosu yayımlamasının ardından başladı.
PEK ÇOK SİKÂYET GELDİ
Colorado polisi, Gixxer Brah YouTube kanalının arkasındaki sürücüyü bildirmek için "çok sayıda sürücü ve çevrimiçi izleyici" tarafından kendilerine ulaşıldığını söyledi.
SAATTE 278 KİLOMETREYE ÇIKTI
Videoda sürücünün hız göstergesi, daha yavaş trafikten geçerken 173 mph (278 km/sa) üzerinde bir hız gösteriyordu.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Yapılan araştırma ile teşhis edilen YouTube kanalının arkasındaki motosikletçi Rendon Dietzmann, hız teşhiri suçlamasını kabul ettikten sonraysa büyük bir cezaya çarptırıldı.
TÜRKİYE'DE CEZA
Türkiye'de hız sınırı ihlalinde uygulanan en yüksek ceza hız sınırının yüzde 50 oranında aşılması durumunda 6 bin 439 TL olarak uygulanıyor.
ABD'DE ALDIĞI CEZA
ABD'de aşırı hız yapan sürücüye ise 74 bin 451 TL (2 bin 300 dolar) para cezası verildi. Ayrıca motosiklet kullanıcıs iki haftalık hapis cezası aldı.
BİR YIL MOTOSİKLET KULLANAMAYACAK
Ayrıca sürücü ehliyetine 12 puan eklenecek ve bu da bir yıla kadar Colorado'da motosiklet kullanamayacağı anlamına geliyor.
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