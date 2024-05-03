Aşırı hız yapan sürücüye öyle bir ceza verildi ki... Hem para hem de hapis cezası!

VİDEO ELE VERDİ

Rendon Dietzmann adlı sürücünün davası, motosikletiyle Colorado Springs'ten Denver'a sadece 20 dakikada, yani normal hızlarda sürdüğü sürenin yaklaşık üçte biri kadar bir sürede gittiği bir bakış açısı videosu yayımlamasının ardından başladı.