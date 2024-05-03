Eşarj istasyonlarında 1 milyon şarj işlemine ulaşıldı: İstasyon sayısı 1000'i geçti...

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:18

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:18

Enerjisa Enerji iştiraki Eşarj, artan elektrikli araç kullanımıyla kısa sürede 1 milyon şarj işlemine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eşarj, elektrikli araç kullanıcıları için sunduğu yenilikçi çözümler ve 81 ile hızlı şarj istasyonlarıyla yayılan geniş hizmet ağı ile müşterilerine 1 milyon kez şarj etme işlemi deneyimi yaşattı.

850 YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU

Açıklamada, 2008'de kurulan Eşarj'ın ülke genelinde 850'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplamda 1000'den fazla istasyona ulaştığı kaydedildi.

Global otomotiv markalarının elektrikli araç modelleri ve yerli otomobil TOGG'un yaygınlığı arttıkça, elektrikli araç şarj istasyonlarına duyulan ihtiyacın da arttığına işaret edilen açıklamada, Eşarj'ın son 3 yılda 500 milyon lirayı aşkın yatırımla bu dönüşüme en çok katkı sağlayan şirketlerden biri olduğu ifade edildi.

Eşarj'ın yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği elektrikle araçları şarj ettiği belirtilen açıklamada, şirketin yaklaşık 2 bin soket ve 110 megavatı aşan kurulu güç kapasitesiyle hizmet verdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Eşarj ile birçok ilki yaşadıklarını ve her başarılarında bir sonrakini hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 milyon şarj işlemine ulaşmamız bizim için hem önemli bir kilometre taşı hem de ülkemizin rotasını Emobiliteye çevirdiğinin kanıtı. Türkiye ve dünyada giderek artan ilgiyle 2030'da her iki araçtan birinin elektrikli olduğunu görmek mümkün olacak. Eşarj olarak, 2023 sonunda 81 ilde 1000 istasyon hedefimize ulaştık. 2024'te de istasyon sayımızı yeni yatırımlarımızla hızla artırırken bir yandan da müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın karbon sıfır hedeflerine katkı veriyor, daha iyi bir gelecek için hiç durmadan çalışıyoruz. Bunu mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."