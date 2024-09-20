Hyundai ve Skoda'dan hidrojen mobilite ekosistemi işbirliği

Her iki taraf da hidrojenin, mobiliteyle başlayarak sürdürülebilir bir toplum için temel bir dayanak olacağı görüşünü paylaşıyor. Taraflar anlaşmanın bir parçası olarak, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemini ve teknolojisini kullanacak. Ayrıca, Skoda Grubu'nun faaliyet gösterdiği Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki çevre dostu mobilitenin hızlanmasına katkıda bulunacak.