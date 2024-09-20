Chery'den iki dev kampanya: Yüzde 0 faiz ya da anında 150 bin TL indirim...
Chery, Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, yeni devreye aldığı çok avantajlı ve stoklarla sınırlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Cazip finansman seçenekleri ve ödeme koşulları sunan Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor.
Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini alan Chery, teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunduğu 2024 model yılı SUV modelleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.
Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında; iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan Omoda 5 PRO’nun Exceptional versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.
Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, Tiggo 7 Pro Max modelinde Exceptional donanımlı versiyonda 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım avantajı sunuluyor.
Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli Tiggo 8 Pro Max’in Exceptional donanımlı versiyonunda ise 150 bin TL nakit indirim olanakları sunuluyor.
Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen Omoda 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Vision, Intelligent ve Exceptional olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı Omoda 5 PRO’nun fiyatları 1 milyon 637 bin TL’den başlıyor.
Chery, Tiggo 7 Pro Max LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere 2 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı Tiggo 7 Pro Max’in başlangıç fiyatı 1 milyon 796 bin TL’den başlıyor.
Chery Tiggo 8 Pro Max, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery Tiggo 8 Pro Max premium konfor duygusunu yaşatıyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunulan Tiggo 8 Pro Max’in fiyatı 2 milyon 27 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı