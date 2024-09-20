Chery'den iki dev kampanya: Yüzde 0 faiz ya da anında 150 bin TL indirim...

Chery Tiggo 8 Pro Max, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery Tiggo 8 Pro Max premium konfor duygusunu yaşatıyor. Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunulan Tiggo 8 Pro Max’in fiyatı 2 milyon 27 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.