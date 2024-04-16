Alfa Romeo Milano ortalığı karıştırdı! İtalyan Bakan sert çıktı: Modelin ismi değişti...
Alfa Romeo'nun son çıkacak modeli Milano adıyla duyuruldu. Küçük SUV'un adının neden değiştiği açıklandı. İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso ve Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philippe Imparato açıklamalarda bulundu.
Alfa Romeo'nun yeni küçük SUV'unun lansmanı pek de sorunsuz geçmedi. ''Milano'' daha geçen hafta tanıtılmıştı, ancak şimdi aceleyle ''Junior'' olarak yeniden adlandırıldı. Görünüşe göre, Milano ismi için yasal gereklilikler yerine getirilmedi ve "bir İtalyan hükümet yetkilisinin" devreye girmesine neden oldu.
Alfa Romeo Junior, ismi dışında tüm özellikleriyle Milano ile aynı olacak. Alfa Romeo'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Alfa Romeo, ismin tüm yasal gereklilikleri karşıladığına ve yeni bir otomobilin isminden çok daha önemli konular olduğuna inanmasına rağmen, karşılıklı anlayışı teşvik etme ruhuyla Milano olan ismini Junior olarak değiştirmeye karar vermiştir."
İTALYAN BAKAN AÇIKLADI
İtalyan firma Junior'ı kendi şehri olan Milano yerine Polonya'da inşa edecek. Tartışmanın bu nedenle başladığına inanılıyor. İtalya'nın sanayi bakanı Adolfo Urso değişiklik üzerine şunları söyledi:
"Milano adında bir otomobil Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasaları tarafından yasaklanmıştır."
İtalyan Bakan, yanlış bir şekilde İtalyan olduğunu iddia eden "kulağa İtalyan gibi gelen" ürünleri hedef alan 2003 tarihli yasaya atıfta bulundu.
Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philippe Imparato ise konuyla ilgili iyimserliğini koruyarak "Junior isminin seçimi tamamen doğal, çünkü markanın tarihiyle güçlü bir şekilde bağlantılı" ifadelerini kullandı. Bu isimle model ikonik 1966 GT 1300 Junior'a atıfta bulunuyor.
'ZORUNDA DEĞİLDİK'
Imparato, "Bunu yapmak zorunda olmadığımızı bilmemize rağmen ismi değiştirmeye karar verdik, çünkü ürünlerimizin her zaman yarattığı olumlu duyguyu korumak ve her türlü tartışmadan kaçınmak istiyoruz" dedi.
Alfa'nın SUV'u ile ilgili diğer her şey değişmeden kalacak. Daha önce olduğu gibi aynı platformu kullanacak ve hibrit veya tam elektrikli güç aktarma organları seçenekleriyle gelecek. İlk araçların bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor