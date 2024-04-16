Alfa Romeo Milano ortalığı karıştırdı! İtalyan Bakan sert çıktı: Modelin ismi değişti...

İTALYAN BAKAN AÇIKLADI

İtalyan firma Junior'ı kendi şehri olan Milano yerine Polonya'da inşa edecek. Tartışmanın bu nedenle başladığına inanılıyor. İtalya'nın sanayi bakanı Adolfo Urso değişiklik üzerine şunları söyledi:

"Milano adında bir otomobil Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasaları tarafından yasaklanmıştır."