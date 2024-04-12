Alfa Romeo Milano teknik özellikleri ve fiyatı: Yeni model Türkiye'ye geliyor...
Alfa Romeo, elektrikli ve benzinli formlarda sunulan yeni Milano ile küçük SUV sektörüne yeniden giriş yaptı. Model ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelecek. İşte yeni Alfa Romeo'nun teknik özellikleri ve fiyatı...
Alfa Romeo'nun küçük modeli Mito'yu rafa kaldırmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçti ancak ikonik İtalyan markası şimdi Milano adını verdiği bu yeni SUV ile küçük otomobil pazarına geri dönüyor.
Alfa Romeo Milano, şirketin Stellantis'in istikrarlı üyeleri Opel Mokka, Fiat 600, Peugeot 2008 ve Jeep Avenger tarafından halihazırda kullanılan formüle getirdiği bir değişiklik. Modelde grubun e-CMP2 modüler mimarisi kullanılıyor ve iki elektrik motorlu versiyon veya 48 volt benzinli hibrid seçeneği de sunulacak.
ALFA ROMEO MILANO TEMEL ÖZELLİKLER
Yakıt türü: Benzinli hibrit, elektrikli
Gövde tip: SUV
Güç Aktarma Organları: 1.2 litre benzinli hibrit (136 hp), 54kWh bataryalı elektrikli (156 hp veya 240 hp)
ALFA ROMEO MILANO PERFORMANS
Alfa Romeo Milano elektrikli araçlar (EV) 54kWh (50.8kWh kullanılabilir) kapasite ve 100kW'a kadar yeniden doldurma ile olağan Stellantis pil ve şarj yapılandırmasını paylaşacak, ancak iki motor seçeneği olacak. Milano Elettrica tipik 156 hp motor kurulumuna sahip, iddia edilen 410 kilometre menzile kadar izin veriyor ve muhtemelen dokuz saniye civarında bir 0-100 km/sa süresi sunuyor.
ALFA ROMEO MILANO ELETTRICA VELOCE
Bu arada Milano Elettrica Veloce, daha güçlü bir önden monteli 240 hp motora ve bir Torsen mekanik diferansiyel, daha hızlı bir direksiyon oranı, genişletilmiş bir iz, farklı ön ve arka viraj denge çubukları, sürüş yüksekliğini 25 mm düşüren daha sert süspansiyon, güçlendirilmiş frenler (önde 380 mm diskler) ve 20 inç alaşım jantlar içeren ısmarlama bir şasi kalibrasyonuna sahip.
ALFA ROMEO MILANO IBRIDA
Otomobilin benzinli versiyonu Milano Ibrida olarak adlandırılacak. Altı vitesli otomatik şanzımana entegre edilmiş 28 bg'lik bir elektrik motoruna sahip olan 136 bg'lik 1.2 litrelik üç silindirli benzinli düzenek, otomobilin şehir içinde yaklaşık yüzde 50 oranında sadece elektrikle çalışmasını sağlıyor.
DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞLİ
Ibrida başlangıçta önden çekişli olarak sunulacak, ancak Alfa dört tekerlekten çekişli Q4 versiyonunun "daha sonraki bir aşamada" geleceğini söylüyor. Q4 hakkında "otomatik arkadan çekişli aks yönetimi" sunacağını söylemenin ötesinde herhangi bir teknik ayrıntı yayımlanmadı. Ancak arka aksa 28bhp'lik ek bir elektrik motoru yerleştiren yakında çıkacak olan Jeep Avenger 4xe ile en azından bazı bileşenleri paylaşması muhtemel.
DIŞ VE IÇ TASARIM
Milano aslında daha büyük e-CMP2 kreasyonlarından biri; 4,17 metre uzunluğuyla hem Avenger hem de Mokka'dan birkaç santimetre daha uzun, ancak Peugeot 2008'den biraz daha kısa. Yine de Alfa, tipik olarak keskin bazı stil unsurları sayesinde farklı görünmeyi başarıyor. Ön kısımda üst üste dizilmiş ultra ince farlar ve gündüz farları, tamponun alt kısmında daha koyu bir giriş ve kaputun ön kenarına monte edilmiş bir rozetin altında dokulu plastikten Alfa'nın ''kalkan ızgarası'' yer alıyor.
Yan taraf daha temiz bir yüzeye sahip. Yan profil, nispeten geniş bir cam alanı ve Jeep Avenger'da olduğu gibi C sütununa entegre edilmiş bir kapı kolu ile SUV'dan çok hatchback gibi görünüyor. Arka kısımda, ince bir LED imzası içeren tek parça bir aydınlatma elemanı ve Alfa Romeo yazısı rozeti ile yukarı doğru kıvrılan bir kuyruk bulunuyor.
ALFA ROMEO MILANO İÇ MEKÂN
İçeride Milano, biri dijital gösterge paneli diğeri de bilgi-eğlence için dokunmatik ekran olmak üzere bir çift 10.25 ekranla Stellantis'in e-CMP2 donanımına sadık kalıyor. Alfa Romeo ön paneline kadranlar ve ''yonca yaprağı'' hava menfezleri etrafında daha belirgin bir kaput şekli ile kendi farklı kimliğini vurguluyor.
Bu arada, merkezi ekran diğer e-CMP modellerine göre biraz daha aşağıda yer alıyor ve üzerinde ince hava delikleri bulunuyor. Daha geleneksel bir alt orta konsol da var, tanıdık Stellantis düğmeleri de mevcut.
BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ
Alfa, bilgi-eğlence arayüzünün, ekranın etrafında sürüklenebilen ve konumuna kaydedilebilen uygulama 'widget'ları sayesinde kolayca özelleştirilebileceği iddia edildi. Sistem havadan güncellemeler ve bağlantılı navigasyon da alıyor. Karo tabanlı düzen, temel işlevler için düğmelere basmayı oldukça kolaylaştırıyor.
ALFA ROMEO MILANO BAGAJ ALANI
Alfa Milano tartışmasız küçük bir SUV. Önde iki yetişkin için yeterli alan var. Arka koltuklarda ise uzun boylu yetişkinler için sadece ortalama bir diz mesafesi var. Baş mesafesi ise beklenenden daha iyi.
Bagaj 400 litreye kadar çıkıyor, ancak bu rakamın hangi güç aktarma organını seçtiğinize bağlı olarak nasıl değiştiğine dair ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bagaj zemini birkaç yükseklik ayarına sahip ve bagajın her iki yanında alışveriş torbaları için birkaç kalıplanmış plastik kanca var.
KAPUT ALTINDA İKİNCİ BAGAJ
Alfa ayrıca, Milano'nun elektrikli versiyonlarının kaputun altında ek bir kablo saklama alanına sahip olacağını, ancak bu alan için tam bir kapasite belirtmediğini söylüyor.
ALFA ROMEO MILANO BOYUTLARI
Uzunluk: 4.17 metre
Genişlik: 1.78 metre
Yükseklik: 1.50 metre
Koltuk sayısı: 5
Bagaj hacmi: 400 litre
ALFA ROMEO MILANO GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
Milano'nun donanım listesinde üç adede kadar Isofix çocuk koltuğu montaj noktası ve altı hava yastığı olması bekleniyor. Alfa ayrıca ikinci seviye otonom sürüş teknolojisinin, herhangi bir versiyona eklenebilen bir seçenekler paketi olan Techno paketi aracılığıyla sunulacağını söylüyor.
ALFA ROMEO MILANO DONANIM PAKETLERİ
Güç aktarma organları ne olursa olsun, Milano'nun üç donanım paketi seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor. Techno; matrix-LED farlar, hareket kontrollü elektrikli bagaj kapağı ve navigasyon sunarken, Premium; yükseltilmiş bir iç kaplama ve sürücü koltuğunda elektrikli ayar ve masaj fonksiyonu sunuyor. Sport ise dış tasarımda ince ayarların yanı sıra Sabelt spor koltuklar ve Alcantara döşeme sunuyor.
Buna ek olarak, Elettrica ve Ibrida modelleri Speciale adı verilen bir lansman sürümü ile sunuluyor. Üç paketin temel işlevlerinin birçoğunu bir araya getiren bu versiyonda kırmızı boya ve 18 inç alaşım jantların yanı sıra benzersiz bir döşeme kaplaması, deri kaplı direksiyon simidi, sekiz renkli ambiyans aydınlatması ve anahtarsız giriş ve çalıştırma bulunuyor.
ALFA ROMEO MILANO FİYATLARI
Elektrikli Alfa Romeo Milano Elettrica'nın Jeep Avenger ve Peugeot 2008'in 156 beygirlik versiyonunun daha üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Jeep Avenger 1 milyon 729 bin 900 TL'ye satışa sunulurken Peugeot E-2008 GT ise 1 milyon 784 bin TL'lik liste fiyatına sahip. Bu nedenle 156 beygirlik Alfa Romeo modelinin 1.8 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Hibrit modelin ise 2 milyon TL'yi bulması bekleniyor.
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