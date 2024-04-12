Alfa Romeo Milano teknik özellikleri ve fiyatı: Yeni model Türkiye'ye geliyor...

ALFA ROMEO MILANO BAGAJ ALANI

Alfa Milano tartışmasız küçük bir SUV. Önde iki yetişkin için yeterli alan var. Arka koltuklarda ise uzun boylu yetişkinler için sadece ortalama bir diz mesafesi var. Baş mesafesi ise beklenenden daha iyi.

Bagaj 400 litreye kadar çıkıyor, ancak bu rakamın hangi güç aktarma organını seçtiğinize bağlı olarak nasıl değiştiğine dair ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bagaj zemini birkaç yükseklik ayarına sahip ve bagajın her iki yanında alışveriş torbaları için birkaç kalıplanmış plastik kanca var.