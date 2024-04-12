Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

Yeni bir tanıtım videosu, Nissan'ın en çok satan aile SUV'unun ayın 17'sinde oldukça önemli bir makyajdan geçeceğini gösterdi. Yeni modele dair ayrıntılar belli olmaya başladı...

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2024 Cuma, 17:21
Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

En çok satan Nissan Qashqai'nin güncellenme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Makyajlı aile SUV'u 17 Nisan'da tanıtılacak. Nissan bu tarihi, gölgeler arasında gizlenen yeni ve çok daha öfkeli görünen Qashqai'nin teaser videosuyla birlikte paylaştı.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

YENİ AYDINLATMA

Çok fazla ayrıntıyı seçmek zor, ancak üçüncü nesil Qashqai'nin makyajı, ön tarafa hâkim olan yeni bir ışık tasarımının parçası olarak yeni bir aydınlatma imzası içerecek gibi görünüyor. 

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

DAHA AGRESİF

Ön ızgara da artık daha geniş görünüyor ve daha agresif bir tampon eklenmiş.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

Arka tarafta ise revize edilmiş bir tampon görünmesi bekleniyor.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

İÇ MEKÂN

Videoda yeni Qashqai'nin iç mekânına dair verilen kısa görüntülere bakılırsa, iç mekânda pek bir değişiklik yok. 

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

İkiz 12,3 inç ekran ve direksiyon simidindeki fiziksel düğmeler gibi mevcut otomobilin birkaç özelliği görülüyor. Herhangi bir yükseltme varsa, bunların ekranlar için geliştirilmiş grafikler ve kaliteyi artırmak için bazı yeni malzeme seçenekleri olması bekleniyor.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

YENİ TEKNOLOJİ İDDİASI

Kaputun altında daha büyük değişiklikler meydana gelmiş olabilir, çünkü Nissan kısa süre önce hibrit e-Power teknolojisinin üçüncü neslini 2026 yılına kadar Avrupa'ya sunacağını ve Qashqai'nin bunu başlatmak için mükemmel bir aday olabileceğini açıkladı.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

PERFORMANS VE YAKIT TASARRUF

Henüz teknik ayrıntılar açıklanmadı ancak Nissan, mevcut hibrit güç aktarma organlarına kıyasla yeni üçüncü nesil e-Power sistemlerinin yüzde 20 daha fazla güç sağlayabildiğini, yüzde 10 daha fazla yakıt tasarrufu sağladığını ve yüzde 20 daha ucuz olduğunu söyledi.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

Bu arada giriş seviyesi Qashqai'nin şu anda kullandığı 158 bg'lik aynı hafif hibrit 1.3 litrelik benzinli motordan güç alması muhtemel.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

NISSAN QASHQAI FİYATLARI

Nissan Qashqai şu anda 1 milyon 620 bin 800TL'den başlıyor, yeni satışa sunulacak makyajlı modelle fiyatlarda ancak küçük bir değişiklik bekleniyor.

Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

NISSAN QASHQAI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye'de yüksek satış sayılarınızı uzun yıllardır yakalayan Nissan'ın Qashaqi versiyonun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih açıklanmadı.

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