Yeni Nissan Qashqai 17 Nisan'da tanıtılacak: Artık daha güçlü daha agresif...

İkiz 12,3 inç ekran ve direksiyon simidindeki fiziksel düğmeler gibi mevcut otomobilin birkaç özelliği görülüyor. Herhangi bir yükseltme varsa, bunların ekranlar için geliştirilmiş grafikler ve kaliteyi artırmak için bazı yeni malzeme seçenekleri olması bekleniyor.