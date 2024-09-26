Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

Real Madrid'in sponsorlarından BMW takıma elektrikli modellerinden hediye ederken Arda Güler'in tercihi de belli oldu. Genç yıldız benzinli SUV yerine bu kez elektrikli bir sedan modeli tercih etti. İşte Arda'nın yeni otomobilinin fiyatı ve teknik özellikleri...

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 15:52
Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e BMW marka otomobil hediye edildi.

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

TERCİHİNİ YAPTI

BMW, Real Madrid'de forma giyen oyunculara BMW i4 M50, yeni BMW i4 eDrive35, BMW XM, BMW iX M60 ve BMW IX xDrive50 gibi modeller arasında seçim yapma özgürlüğü verildi.

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

BU KEZ SEDAN SEÇTİ

Daha önce yine BMW'nin takıma hediye ettiği modeller içinden BMW XM'i tercih eden Arda Güler bu kez tercihini SUV yerine sedan modelden yana kullandı. 

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

Arda'nın önceki kullandığı model içten yanmalı motora sahipken şimdiyse yüzde 100 elektrikli BMW i7 xDrive 60 modeli oldu.

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

İşte BMW i7 xDrive 60 teknik özellikleri ve fiyatı...

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

BMW I7 XDRIVE 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor tipi: Elektrikli

Motor gücü: 544 beygir

Maksimum hız: 240 km/sa

0-100 km/sa: 4.7 saniye

Menzil: 625 kilometre

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

BMW I7 XDRIVE 60 BOYUTLARI

Uzunluk: 5391 mm

Genişlik: 1950 mm

Yükseklik: 1544 mm

Ağırlık: 2715 kg

Bagaj Hacmi: 500 litre 

Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...

BMW I7 XDRIVE 60 FİYATI

BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 9 milyon 481 bin 500 TL

BMW i7 xDrive60 M Excellence - 9 milyon 763 bin 800 TL

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