Arda Güler elektrikliye geçti: İşte Arda'ya hediye edilen BMW i7'nin teknik özellikleri ve fiyatı...
Real Madrid'in sponsorlarından BMW takıma elektrikli modellerinden hediye ederken Arda Güler'in tercihi de belli oldu. Genç yıldız benzinli SUV yerine bu kez elektrikli bir sedan modeli tercih etti. İşte Arda'nın yeni otomobilinin fiyatı ve teknik özellikleri...
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e BMW marka otomobil hediye edildi.
TERCİHİNİ YAPTI
BMW, Real Madrid'de forma giyen oyunculara BMW i4 M50, yeni BMW i4 eDrive35, BMW XM, BMW iX M60 ve BMW IX xDrive50 gibi modeller arasında seçim yapma özgürlüğü verildi.
BU KEZ SEDAN SEÇTİ
Daha önce yine BMW'nin takıma hediye ettiği modeller içinden BMW XM'i tercih eden Arda Güler bu kez tercihini SUV yerine sedan modelden yana kullandı.
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ
Arda'nın önceki kullandığı model içten yanmalı motora sahipken şimdiyse yüzde 100 elektrikli BMW i7 xDrive 60 modeli oldu.
İşte BMW i7 xDrive 60 teknik özellikleri ve fiyatı...
BMW I7 XDRIVE 60 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor tipi: Elektrikli
Motor gücü: 544 beygir
Maksimum hız: 240 km/sa
0-100 km/sa: 4.7 saniye
Menzil: 625 kilometre
BMW I7 XDRIVE 60 BOYUTLARI
Uzunluk: 5391 mm
Genişlik: 1950 mm
Yükseklik: 1544 mm
Ağırlık: 2715 kg
Bagaj Hacmi: 500 litre
BMW I7 XDRIVE 60 FİYATI
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 9 milyon 481 bin 500 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence - 9 milyon 763 bin 800 TL
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