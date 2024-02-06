BMW 4 Serisi makyajlandı: Motor seçenekleri kasa tipleri ve fiyatları...
2024 BMW 4 Serisi coupe ve babrio formları ile daha fazla stil ve teknolojiye sahip olurken daha az motor seçeneği sunuyor. Avrupa'da bu modellerin fiyatları da belli oldu. Gran Coupe'ye ait ayrıntılar ise daha sonra yapıldı. Yeni modelin dünya lansmanı ise 2024 Mart'ta...
BMW 4 Serisi coupe ve cabrio, popüler dört koltuklu modele bir dizi değişiklik getirerek kapsamlı bir revizyondan geçirildi. Bu yılın ilkbaharında müşterilerle buluşacak olan güncellenmiş modellerin İngiltere'deki fiyatları belli oldu. Her iki modelde de hafif hibrit teknolojisine sahip iki benzinli güç aktarma organı seçeneği mevcut olacak.
BMW 4 SERİSİ TASARIM
Stilden başlayarak BMW, 4 Serisi'nin ön tarafına önceki modele kıyasla aydınlatma imzasını önemli ölçüde değiştiren yeni bir LED far seti yerleştirdi. Hem standart LED hem de Matrix LED seçenekleriyle sunulan bu farlar, ön tampondaki bazı trim değişikliklerinin yanında yer alıyor ve tartışmalı ızgaralar artık mat kromla çevreleniyor. M Sport Pro donanımına sahip modeller, daha agresif bir görünüm sağlayan siyah iç bölümlere sahip kendi farlarına sahiptir.
BMW M440i TASARIM
BMW 4 Serisi arka tampon artık siyah bir alt bölüme ve temel 420i'de biraz daha büyük egzoz kaplamalarına sahip, ayrıca müşteriler artık nadir ve pahalı M4 CSL'de tanıtılan lazer arka aydınlatma ünitelerini de seçebilecekler. Üst sınıf M440i'de ise tüm dış tasarım unsurlarında standart siyah kaplama, böbrek ızgaralarında yeni yatay çubuklar ve siyah egzoz kaplamaları gibi birkaç stil değişikliği bulunuyor.
YENİ JANTLAR
Ürün gamının tamamında BMW iki yeni 19 inç jant tasarımı ve iki ilave renk sunuyor. Cabrio'nun tavanı hâlâ kumaş, ancak sert iç bölümler sayesinde katlanabilir bir hardtop'un tüm güvenlik ve rafinelik avantajlarını sunduğu söyleniyor. Bu tavan saatte 50 kilometre hıza kadar 18 saniyede kaldırılıp indirilebiliyor.
YENİ DİREKSİYON SİMİDİ
İç kısımda, BMW bir kez daha gösterge panelini ince bir şekilde yeniden şekillendirdi. Geniş kavisli çift ekran 2022'de tanıtılmasından bu yana ikinci kez güncelleniyor. Değişiklik, yeniden şekillendirilen ve artık standart alüminyum, ahşap veya M440i için isteğe bağlı karbon fiber kaplama elemanlarıyla çevrelenen hava menfezlerini etkiliyor. Yeniden şekillendirilen gösterge paneline düz tabanlı ve otomatik vites kutusu için standart vites değiştirme kulakçıklarına sahip yeni bir direksiyon simidi eşlik ediyor.
DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEĞİ
BMW'nin en yeni OS 8.5 sistemi de çift ekrana entegre edilerek daha da fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Daha önce olduğu gibi, klima kontrolleri doğrudan ekrana entegre edilmiştir, ancak kolay erişim için ekranın tabanında statik bir çubuk bulunur.
BMW 4 SERİSİ MOTOR SEÇENEKLERİ
BMW, 4 Serisi'ndeki stil değişikliklerinin yanı sıra motor yelpazesini de daraltarak sekiz ileri otomatik vitese bağlı sadece iki hafif hibrit destekli benzinli motor seçeneği sunuyor. Temel 420i, turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motorundan 245 bg güç ve 300 Nm tork üretiyor ve yalnızca arka tekerleklere güç sağlıyor. Bu güç farklı haber kaynaklarında ise 255 beygir olarak da ifade ediliyor. Kimi otomobil modellerini aynı motor kullanılmasına rağmen farklı coğrafyalar için farklı güçte de görebiliyor.
BMW 4 SERİSİ 0-100 KİLOMETRE
Bu motorla yeni model saatte 100 kilometre hıza 7,5 saniyede ulaşıyor ve azami 240 kilometre hıza sahip. Cabrio'nun ekstra ağırlığı bu rakamları 8.2 saniyeye ve 235 kilometreye düşürüyor.
BMW 440i TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bunun üzerinde, 500Nm tork üreten 373 bg 3.0 litre düz altı silindirli benzinli motora sahip M440i yer alıyor. Bu durumda güç dört tekerleğe birden gönderiliyor ve 100 km/sa hıza 4,5 saniyede veya Cabrio için 4,9 saniyede ulaşıyor.
BMW 4 SERİSİ HİBRİT SİSTEMİ
Ancak her iki durumda da BMW'nin hafif hibrit sistemi kullanılıyor. 48V elektrik sistemi ve kompakt batarya, otomobilin marş motoru ve jeneratörü olarak görev yapan küçük bir elektrik motoruna güç sağlıyor. Bu, kendi başına 11 bg güç üretebiliyor ve sert hızlanma altında 'Boost' modunda aktarma organlarına geçici olarak bir miktar tork verebiliyor.
İngiltere'de 420i modelleri M Sport ve M Sport Pro formlarında, M440i ise özel M Performance donanımında sunulacak. Daha önce İngiltere'de popüler olan dizel seçenekleri ise tamamen kaldırılmıştır.
BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE
BMW ilk başta dört kapılı Gran Coupe versiyonu için herhangi bir güncellemeden bahsetmedi. Ancak grand coupe versiyona dair bilgiler daha sonra paylaşıldı.
BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE MOTOR SEÇENEKLERİ
BMW, 4 Serisi Gran Coupe'yi temel modeller, BMW M ve Elektrikli olmak üzere üç gruba ayrılabilecek çok sayıda donanım seçeneğiyle sunuyor. Toplamda tüketiciler sekiz farklı 4 Serisi Gran Coupe donanım seçeneği arasından seçim yapabiliyor. 2024 4 Serisi Gran Coupe, 430i Gran Coupe ve 430i xDrive Gran Coupe dahil olmak üzere iki temel model kaplamasıyla sunuluyor. Ek olarak BMW, 4 Serisi Gran Coupe'yi M440i Gran Coupe ve M440i xDrive Gran Coupe dahil olmak üzere iki M Serisi donanım seviyesinde sunuyor.
ELEKTRİKLİ BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE
BMW, benzinle çalışan dört BMW 4 Serisi Gran Coupe donanım seviyesinin yanı sıra bu lüks kompakt otomobili tamamen elektrikli güç aktarım mekanizmasına sahip dört farklı donanım seviyesinde de sunuyor.
Bu dört elektrikli donanım arasında i4 eDrive35, i4 eDrive40, i4 xDrive40 ve i4 M50 yer alıyor. Çeşitli güç aktarma organı seçenekleri, çabuk hızlanma, çarpıcı iç mekan ve güçlü teknoloji kurulumuyla 2024 BMW 4 Serisi Gran, lüks segmentte kesinlikle rekabetçi bir kompakt otomobildir.
BMW 4 SERİSİ ÇIKIŞ TARİHİ
Müşteri teslimatları bu yılın ilkbahar aylarında yapılacak olan yeni BMW 4 Serisi'ne güncellenmiş M4 Coupe ve Cabrio da katılacak.
BMW 4 SERİSİ AVRUPA FİYATLARI
BMW 4 Serisi'nin makyajlanan coupe versiyonu İngiltere'de 43 bin 20 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Cabrio versiyonu ise 49 bin 695 sterlinden başlayacak.
BMW 4 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI
BMW 4 Serisi Türkiye'de makyajlı olmayan kasası ile şu anda 1.998 cc silindir hacmindeki motorlu modellerinde; BMW 430i xDrive coupe 5 milyon 140 bin 200 TL, BMW 430i xDrive cabrio 5 milyon 183 bin 700 TL ve BMW 430i xDrive grand coupe 5 milyon 583 bin 500 TL fiyatla satılıyor.
YENİ BMW 4 SERİSİ TÜRKİYE FİYATI
Makyajlanan 2024 model BMW 4 Serisi 2 litrelik motorlu modellerinde İngiltere'deki olduğu gibi arkadan itişli olarak satışa sunulması durumunda Türkiye'de eskiye oranla fiyatların çok artmayacağı düşünülüyor.
BMW 4 SERİSİ MOTOR HACMİ!
BMW 4 Serisi Türkiye'de yüzde 80'lik ÖTV nedeniyle (2 litre olanlar yüzde 150, üzerindekiler yüzde 220 ÖTV'ye tabi) en çok tercih edilen 1597 cc hacmindeki motorlu 420i modeli oluyor. Makyajlanan modelde şu ana kadar yapılan açıklamalarda ise en düşük motor hacmi 2 litre gözükyor. Mart ayında dünya lansmanında daha düşük hacimli motor açıklanmazsa Türkiye'de yüksek vergiler nedeni ile elektrikli i4 satışlarının içten yanmalıya oranla daha fazla artacağı düşünülüyor.
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