BMW 4 Serisi makyajlandı: Motor seçenekleri kasa tipleri ve fiyatları...

BMW 4 SERİSİ HİBRİT SİSTEMİ

Ancak her iki durumda da BMW'nin hafif hibrit sistemi kullanılıyor. 48V elektrik sistemi ve kompakt batarya, otomobilin marş motoru ve jeneratörü olarak görev yapan küçük bir elektrik motoruna güç sağlıyor. Bu, kendi başına 11 bg güç üretebiliyor ve sert hızlanma altında 'Boost' modunda aktarma organlarına geçici olarak bir miktar tork verebiliyor.

İngiltere'de 420i modelleri M Sport ve M Sport Pro formlarında, M440i ise özel M Performance donanımında sunulacak. Daha önce İngiltere'de popüler olan dizel seçenekleri ise tamamen kaldırılmıştır.