Volkswagen'de fiyatlar 380 bin lira düştü! Match donanım paketi geri döndü...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 18:10

Güncelleme: 06.02.2024 - 18:10

Match özelliği artık yeni Tiguan ve ID.7 amiral gemisi EV dahil olmak üzere VW serisindeki 10 modelde mevcut.

Son üç yıldır İngiltere'nin en popüler yeni otomobil markası olan Volkswagen, ürün yelpazesindeki 10 model için cazip 'Match' donanım seviyesini yeniden sunarak, giriş seviyesi modellere göre yüksek fiyat artışları olmaksızın artan donanım seviyeleriyle paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor.

Match özellikleri artık Polo supermini, T-Cross ve T-Roc kompakt SUV'lar, Taigo coupe, Touran MPV ve VW'nin en çok satan otomobili Tiguan ailesinin SUV'unun yeni ikinci nesil versiyonu da dahil olmak üzere Volkswagen'in ürün gamındaki çeşitli modellerde mevcut.

Bu içten yanmalı motorlu modeller için (Touran hariç), Match donanım artık orta sınıf bir seçenek olarak, yerleşik Life özelliklerinin üzerinde yer alıyor. Match donanım, daha büyük alaşım jantlar, metalik boya, renkli camlar, arka görüş kamerası ve anahtarsız giriş gibi lüks özellikleri modele bağlı olarak bir miktar daha fazla ücret karşılığında sunuyor. İngiltere bu ücretin 175 ila 705 sterlinde değiştiği ifade edildi.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE MATCH DONANIM

Volkswagen'in bazı elektrikli araçlarında, donanım yapılarının elden geçirilmesinin bir parçası olarak ilk kez Match spesifikasyonu da sunuluyor. Söz konusu elektrikli araçlar ID.3 hatchback, ID.4 SUV, ID.5 coupe-SUV ve ID.7 amiral gemisi sedan.

Ayrıca Volkswagen'in elektrikli modellerinin Türkiye'ye distribütörü Doğuş Otomotiv tarafından bu yıl içerisinde geleceği daha önce açıklandı. Yeni donanım paketi ile seçenekler de çoğalacak.

Standart donanım listelerine ek olarak, dört model de Match donanımında metalik boya, elektrikli bagaj kapağı ve ekstra sürücü destek sistemlerinden yararlanıyor.

FİYATLARDA DEV DÜŞÜŞ!

ID.3 için Match donanım hem Pro hem de Pro S güç aktarma organları ile sunuluyor ve standart Essential özelliklerinin üzerinde yer alıyor, ancak İngiltere'de yalnızca 860 sterlin ekstra maliyete sahip.

Yakın zamanda güncellenen ID.4 ve ID.5'te ise Match giriş seviyesi spesifikasyonu haline geldi ve her iki aracın başlangıç fiyatlarında dramatik bir indirimi beraberinde getirdi. ID.4 artık 42.640 sterlinden başlarken, ID.5'in fiyatı 45 bin 860 sterlinden başlıyor ve bu sayede ID.5'teki indirim Kasım 2023'e kıyasla 5 bin sterlinin üzerine çıkıyor. Türkiye'de ise vergiler eklendiğinde aradaki değişim 10 bin sterlin civarında olacaktır. Güncel döviz kurları ile hesaplandığında ID.5'in başlangıç fiyatı yaklaşık 380 bin TL daha az olacak.

Bu arada, ID.7 Pro Match, Launch Edition'ın yerini alarak elektrikli sedanın şu anda sipariş edilebilen tek versiyonu haline geldi ve fiyatı ise İngiltere'de 51 bin 550 sterlin olarak belirlendi.