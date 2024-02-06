Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

JEEP WAGOONER S SÜRÜŞ MODLARI

Jeep ayrıca Wagoneer S'in "standart çift bölmeli panoramik açılır tavana" ve yükseltilmiş 19 hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacağını açıkladı. Jeep'in 'Selec-Terrain' sürüş modu sistemi orta konsolda vites seçicinin altında görülebiliyor. Kum ve Kar modlarının yanı sıra Eco, Auto ve Sport modları da mevcut.

Wagoneer S, ana şirket Stellantis'in STLA Large platformunu kullanacak. Bu platform 118kWh'a kadar batarya boyutlarını ve çeşitli farklı gövde stillerini barındırabiliyor.