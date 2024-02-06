Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2024 Salı, 17:42
Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

Tamamen elektrikli bir güç aktarma organına ve Stellantis'in en son teknolojisine sahip olacak Jeep Wagoneer S ortaya çıktı. 

Yakında piyasa çıkacak Jeep Wagoneer S'in garip bir şekilde kazara ortaya çıkmasının ardından, üretici, iç mekâna ilk bakış da dahil olmak üzere, tamamen elektrikli premium SUV hakkında daha fazla resmi ayrıntı vermek için doğru zaman olduğuna karar verdi. 

Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

DEV EKRANLAR KULLANILACAK

Yeni dış çekimler Wagoneer S hakkında daha önce ortaya çıkanlardan farklı bir şey ortaya koymazken, kabin resimleri Jeep'in Wagoneer S'in "teknoloji odaklı bir iç mekân" sunacağı iddiasını kesinlikle destekliyor.

Gösterge panelinin en dikkat çekici kısmı dört ekranlı devasa düzen ve Jeep kesin rakamlar vermese de Mercedes'in 'Hyperscreen' kurulumuna rakip olacak kadar büyük görünüyor. Wagoneer S'in ekranları, ön panel boyunca bir çizgi halinde duran üç ekrandan ve orta konsolun alt kısmında yalnızca klima kontrol sistemini çalıştırmak için tasarlanmış bir ekran olduğu varsayılan bir ekrandan oluşuyor. 

Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Wagoneer S'in bilgi-eğlence sistemi genel olarak, Jeep Grand Wagoneer'inkine benziyor. Grand Wagoneer'deki bu sistem, 10,25 inçlik klima kontrol paneli ya da arka koltuktaki yolcular için bir çift 10,1 inçlik bilgi-eğlence ekranı hariç olmak üzere çok sayıda ekrandan oluşan 45 inçlik bir kurulum kullanıyor. 

Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

JEEP WAGOONER S SÜRÜŞ MODLARI

Jeep ayrıca Wagoneer S'in "standart çift bölmeli panoramik açılır tavana" ve yükseltilmiş 19 hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacağını açıkladı. Jeep'in 'Selec-Terrain' sürüş modu sistemi orta konsolda vites seçicinin altında görülebiliyor. Kum ve Kar modlarının yanı sıra Eco, Auto ve Sport modları da mevcut. 

Wagoneer S, ana şirket Stellantis'in STLA Large platformunu kullanacak. Bu platform 118kWh'a kadar batarya boyutlarını ve çeşitli farklı gövde stillerini barındırabiliyor. 

Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!

SATIŞ TARİHİ

Bu mimari için maksimum 800 kilometrelik menzilden bahsediliyor. Ancak Wagoneer S'in boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında, aracın 650 kilometre civarında bir menzile sahip olması bekleniyor.

Wagoneer S'in bu yılın sonlarına doğru ABD'de satışa sunulması, İngiltere'de ise 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Wagoneer S'in şu ana kadar üretilen en pahalı Jeep modeli olması bekleniyor.

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