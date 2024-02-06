Jeep'ten resmi açıklama geldi: Markanın en pahalı modelinde geri sayım başladı!
Tamamen elektrikli bir güç aktarma organına ve Stellantis'in en son teknolojisine sahip olacak Jeep Wagoneer S ortaya çıktı.
Yakında piyasa çıkacak Jeep Wagoneer S'in garip bir şekilde kazara ortaya çıkmasının ardından, üretici, iç mekâna ilk bakış da dahil olmak üzere, tamamen elektrikli premium SUV hakkında daha fazla resmi ayrıntı vermek için doğru zaman olduğuna karar verdi.
DEV EKRANLAR KULLANILACAK
Yeni dış çekimler Wagoneer S hakkında daha önce ortaya çıkanlardan farklı bir şey ortaya koymazken, kabin resimleri Jeep'in Wagoneer S'in "teknoloji odaklı bir iç mekân" sunacağı iddiasını kesinlikle destekliyor.
Gösterge panelinin en dikkat çekici kısmı dört ekranlı devasa düzen ve Jeep kesin rakamlar vermese de Mercedes'in 'Hyperscreen' kurulumuna rakip olacak kadar büyük görünüyor. Wagoneer S'in ekranları, ön panel boyunca bir çizgi halinde duran üç ekrandan ve orta konsolun alt kısmında yalnızca klima kontrol sistemini çalıştırmak için tasarlanmış bir ekran olduğu varsayılan bir ekrandan oluşuyor.
BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ
Wagoneer S'in bilgi-eğlence sistemi genel olarak, Jeep Grand Wagoneer'inkine benziyor. Grand Wagoneer'deki bu sistem, 10,25 inçlik klima kontrol paneli ya da arka koltuktaki yolcular için bir çift 10,1 inçlik bilgi-eğlence ekranı hariç olmak üzere çok sayıda ekrandan oluşan 45 inçlik bir kurulum kullanıyor.
JEEP WAGOONER S SÜRÜŞ MODLARI
Jeep ayrıca Wagoneer S'in "standart çift bölmeli panoramik açılır tavana" ve yükseltilmiş 19 hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacağını açıkladı. Jeep'in 'Selec-Terrain' sürüş modu sistemi orta konsolda vites seçicinin altında görülebiliyor. Kum ve Kar modlarının yanı sıra Eco, Auto ve Sport modları da mevcut.
Wagoneer S, ana şirket Stellantis'in STLA Large platformunu kullanacak. Bu platform 118kWh'a kadar batarya boyutlarını ve çeşitli farklı gövde stillerini barındırabiliyor.
SATIŞ TARİHİ
Bu mimari için maksimum 800 kilometrelik menzilden bahsediliyor. Ancak Wagoneer S'in boyutu ve ağırlığı göz önüne alındığında, aracın 650 kilometre civarında bir menzile sahip olması bekleniyor.
Wagoneer S'in bu yılın sonlarına doğru ABD'de satışa sunulması, İngiltere'de ise 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Wagoneer S'in şu ana kadar üretilen en pahalı Jeep modeli olması bekleniyor.
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