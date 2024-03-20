Peugeot Tesla'ya rakip oluyor! Peugeot'nun devi elektrikli ve hibrit seçeneklerle geliyor: Türkiye'ye geleceği tarih ve fiyatı...
Yeni Peugeot E-5008 müşterilerine güçlü Tesla Model Y'nin veremediklerini veriyor. Ayrıca modelde hibrit seçenekler de sunulacak.
Elektrikli SUV standart olarak yedi koltukla geliyor, bu özellik hala Avrupa spesifik Tesla Model Y'de mevcut değil ve ayrıca hibrit güç seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.
GENİŞ AİLELER İÇİN BİR ADIM ÖNDE
Tesla'nın Model Y'si geçen yıl Avrupa yeni otomobil satış listelerini domine etti, ancak zırhında Peugeot'nun yeni E-5008 ile saldırmayı umduğu bir çatlak var. O da Avrupalı alıcıların hâlâ Amerika'da mevcut olan üçüncü sıra seçeneğine sahip bir Y sipariş edememeleri.
7 KOLTUK STANDART
Peugeot e-5008 sadece yedi koltuk sunmakla kalmıyor, bunları standart olarak sunuyor ve sadece Tesla'dan değil, aynı zamanda E-3008 küçük kardeşinden de farklılaşmasına yardımcı oluyor.
Pratik konular bir yana, Peugeot'nun en yeni SUV'u geçen yıl piyasaya sürülen daha küçük modelin ortaya koyduğu plana sıkı sıkıya bağlı.
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ AYNI ANDA ÇIKIYOR
Her ikisi de yeni Stellantis STLA Medium platformu üzerinde yer alıyor ve EV olarak piyasaya sürülüyor, ancak marka E-3008'de yaptığı gibi bizi hibrit 'e' olmayan versiyon için bekletmek yerine, elektrikli e-5008 ve fosil yakıtlı 5008'i aynı anda piyasaya sürmeyi tercih etti.
PEUGEOT 5008 BOYUTLARI
Üçüncü koltuk sırasını mümkün kılan, E-3008'in 2.74 metre olan dingil mesafesinin 2.9 metreye çıkarılması ve daha dik arka cam tasarımı. Ancak bu ekstra uzunluk mevcut olsa bile, üç sıra da yerindeyken bagaj alanı 259 litre ile sınırlı oluyor. Bu da bagaj alanının ancak küçük bir hatchback otomobildeki ile aynı olduğunu gösteriyor. En arkadaki koltuklar indirdiğinde ise kargo bölmesi 748 litreye çıkıyor ve bu da E-3008'in sunduğu 520 litreyi geride bırakıyor.
PEUGEOT E-5008 BATARYA KAPASİTESİ
Peugeot'nun en yeni iki SUV'unu birbirinden ayıran çok az şey var. E-3008 serisinde olduğu gibi, E-5008'ler de 73 kWh bataryadan 500 km menzil elde eden 211 hp gücünde tek motor kullanıyor. Önden çekişli bir versiyonla başlayan modellerde, şarj istasyonlarına ciddi bir isteksizlik duyan alıcılar uzun menzilli konfigürasyonu tercih edebilir.
PEUGEOT E-5008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Peugoet e-5008'in uzun menzilli versiyonu da temel modelle aynı, ancak biraz daha fazla güç 228 hp ve 660 km seyir menzili için daha büyük bir 98 kWh batarya kullanıyor. Bu arada menzil rakamları, aynı batarya ve motor kombinasyonlarının daha hafif, beş koltuklu E-3008'de sunduğu 525 km ve 700 km değerlerinden biraz daha düşük.
E-5008 en üst versiyonu, toplam 316 hp için arka aksa 107 hp motor ekleyen Electric 320 oluyor. Ne yazık ki ekstra ağırlık 98 kWh bataryanın menzilini giriş seviyesi araçla aynı olan 500 kilometreye düşürüyor.
PEUGEOT E-5008 ŞARJ SÜRESİ
Her üçü de 400 voltluk elektrik ve 10 dakikada 100 km menzil ekleyebilen veya aküyü 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar doldurabilen 160 kW DC şarj hızıyla idare ediyor.
Evde şarj etmek isteyen araç sahiplerinin çoğu standart olarak 11 kW'lık bir yerleşik şarj cihazına sahip olacak, ancak daha hızlı doldurmak için 22 kW'a yükseltme yapabilecekler.
PEUGEOT 5008 HİBRİT
Peugeot 5008'in hibrit tarafında, 5008 lansmandan itibaren 3008 sürücülerine halihazırda sunulan aynı 136 hp 48 voltluk hafif hibrit 1.2 litrelik üçlü ile sunuluyor.
6 İLERİ OTOMATİK HİBRİT
5008 Hybrid 136 e-DCS6'nın elektrik motoru, ön tekerlekleri tahrik eden altı vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın içine gizlenmiş.
YAKIT TASARRUFU
Sistemin yakıt tüketimini hibrit olmayan eşdeğer bir 5008'e göre yüzde 15 oranında azalttığı iddia ediliyor.
Peugeot ayrıca, hafif hibritin yalnızca düşük hızlı şehir içi koşullarda zamanın yüzde 50'sine kadar elektrik modunda çalışabileceğini söylüyor.
FİŞLİ HİBRİT SENEYE KALDI
Daha fazla EV menzili isteyen ancak gerçek bir EV istemeyen alıcılar, 195 e-DCS7 PHEV piyasaya çıkacağı 2025 yılına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Bu araç 123 hp elektrik motorunu 148 hp içten yanmalı motorla bir araya getiriyor ve sıfır emisyon modunda 79 km yol katedebiliyor.
PEUGEOT 5008 İÇ MEKÂN
İçeride ekstra koltuklar dışında, E-5008 yeni 3008 ile hemen hemen aynı görünüyor. Peugeot'nun 21 inçlik panoramik i-Cockpit ekranı, ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj cihazı, anahtarsız giriş ve LED farlar gibi mevcut iki donanım seviyesi olan Allure ve GT'de standart olarak geliyor.
PEUGEOT 5008 GT
GT modelleri rozeti haklı çıkarmak için daha fazla beygir veya menzil almıyor, ancak size siyah tavanlı iki renkli boya, 20 inç jantlar, ısıtmalı ve elektrikle çalışan Alcantara koltuklar ve uyarlanabilir hız sabitleyici sunuyor.
PEUGEOT 5008 NE ZAMAN GELECEK?
Peugeot'nun yeni SUV'u 5008'in eylül ayında satışa sunulması bekleniyor. Modelin Türkiye'ye gelmesi ise kısa bir süre sarkabilir.
PEUGEOT 5008 FİYATLARI
Peugeot fiyatlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak hafif hibrit 3008 Allure'un İngiltere'de 34.650 sterlinden başladığı ve aynı aracın EV versiyonunun yaklaşık 11 bin sterlin daha fazla olduğu göz önüne alındığında, temel içten yanmalı 5008'in 40 bin sterlinin biraz altında olması ve giriş seviyesi EV'nin ise 50 bin sterlin civarında olması bekleniyor. Referans olarak, başlangıç seviyesindeki Tesla Model Y'nin İngiltere'deki fiyatı ise 44 bin 990 sterlin ancak üçüncü sıra koltukları en azından henüz yok.
PEUGEOT 5008 TÜRKİYE FİYATLARI
Peugeot'nun yeni modelinin İngiltere'de 40 bin sterlinden başlaması tahmin ediliyor. Şu anda İngiltere'de 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 42 bin 225 sterline Türkiye'de ise 2 milyon 510 bin 500 TL'ye satışa sunuluyor. Şu anki döviz kurları ile hesaplandığında Peugeot 5008'in Türkiye'de 2 milyon 350 bin TL'den başlaması mümkün gözüküyor.
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