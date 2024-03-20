Peugeot Tesla'ya rakip oluyor! Peugeot'nun devi elektrikli ve hibrit seçeneklerle geliyor: Türkiye'ye geleceği tarih ve fiyatı...

PEUGEOT 5008 BOYUTLARI

Üçüncü koltuk sırasını mümkün kılan, E-3008'in 2.74 metre olan dingil mesafesinin 2.9 metreye çıkarılması ve daha dik arka cam tasarımı. Ancak bu ekstra uzunluk mevcut olsa bile, üç sıra da yerindeyken bagaj alanı 259 litre ile sınırlı oluyor. Bu da bagaj alanının ancak küçük bir hatchback otomobildeki ile aynı olduğunu gösteriyor. En arkadaki koltuklar indirdiğinde ise kargo bölmesi 748 litreye çıkıyor ve bu da E-3008'in sunduğu 520 litreyi geride bırakıyor.