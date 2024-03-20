Bu arabada bir teslik var! Elektrikli pist rekortmeni 2 koltuğa ve 4 kapıya sahip...

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Porsche'nin bugüne kadarki en güçlü elektrikli modeli Taycan Turbo GT'nin pist sonuçları ve teknik özellikleri açıklandı.
Porsche, Taycan Turbo GT ile bugüne kadarki en güçlü ve dinamik elektrikli modelini sunmuş oldu. En üst versiyon yola uygun olmasına rağmen, yarış pisti performansına odaklanılarak geliştirildi. Arka koltuk sırası gibi güç-ağırlık oranı lehine birçok şey çıkarıldı.
1.108 BEYGİRLİK GÜÇ
Bazı söylentilerde iddia edildiği gibi, yeni üst sınıf Taycan için üç motorlu elektrikli tahrik yok. Ancak Taycan Turbo GT yine de etkileyici bir performans sunuyor. Overboost modunda 815 kW kullanılabilir, bu da 1.108 hp'ye denk geliyor. Turbo GT, 1.340 Nm'lik (şu anda en güçlü Taycan'dan 230 Nm daha fazla) daha da artırılmış tork ile durma noktasından 100 km/s hıza sadece 2,2 saniyede çıkabiliyor. Yarış pisti performansı için azami hız da gözle görülür bir şekilde 260 km/s'den 305 km/s'ye yükseltilmiş.
Porsche, Taycan Turbo GT'de 900 amperlik güç dönüştürücüsünü tanıttı. Sistem, yarış pistinde kullanım için optimize edildi ve Formula E yarış araçlarındaki aynı isimli Saldırı Moduna benzer bir işleve sahip. Diğer Taycan modellerinde ise 600 amperlik darbeli invertörler kullanılıyor.
'SALDIRI MODU'
Porsche geliştirme sürücüsü Lars Kern yeni model için "Weissach paketli Turbo GT neredeyse her ölçütte yeni standartlar belirliyor. Bunlar arasında hızlanma ve frenleme, kullanımı sezgisel bir Saldırı Modu ve maksimum çekiş ve performans için tasarlanmış bir güç aktarma sistemi yer alıyor" ifadelerini kullandı.
KARBON FİBER AYRINTILAR
Dışarıdan bakıldığında Taycan Turbo GT birkaç küçük değişiklikle öne çıkıyor. Yarış pisti için optimize edilmiş süspansiyon sayesinde otomobilin tamamı daha alçak ve ön - arka tamponlar hafifçe uyarlanmış. Karbon fiberden yapılmış sabit arka spoylersa elbette görsel olarak çarpıcı.
Yeni dövme jantlar on kilogram daha hafif ve ayrıntılarda da farklılıklar var. Taycan Turbo GT'nin sadece sağ tarafında DC şarj portu bulunuyor. AC şarj için soldaki ikinci şarj portu ağırlık azaltmanın kurbanı oldu. Turbo GT, şarj sırasında maksimum kolaylık sağlamakla ilgili değil.
75 KİLOGRAM DAHA HAFİF
İkinci şarj portuna ek olarak, iç mekânda çok fazla ağırlık tasarrufu yapılmış. B sütunu kaplamaları, dış aynaların üst kabukları ve yan eşik ekleri karbon fiberden yapılmış. Buna ek olarak, karbon fiberden yapılmış tam kova koltuklar, hafif bir bagaj tepsisi ve bagaj kapağı için elektrikli kapatma yardımcısının (Powerliftgate) ortadan kaldırılması ağırlık tasarrufu sağlıyor. Bu da Turbo GT'yi Turbo S'ten 75 kilograma kadar daha hafif hale getiriyor.
TAYCAN TURBO GT PİST SONUÇLARI
Taycan Turbo GT, Porsche'nin Taycan Turbo S'in Nürburgring Nordschleife'deki tur zamanını 26 saniye ile geçtiği versiyonudur. Ocak ayının başındaki yayın sırasında, yalnızca geliştirme sürücüsü Kern'in 7:07.55 dakikalık bir zaman elde ettiği bir "Taycan ön seri otomobilinden" bahsediliyordu.
O sırada araçla ilgili hiçbir ayrıntı yoktu. Ancak kalıcı olarak monte edilmiş arka spoyler ve öndeki splitter, bunun önceki varyantlardan biri olmadığını açıkça ortaya koydu. Turbo GT ile Porsche, dünya prömiyerinin yapıldığı Kaliforniya'daki Laguna Seca Yarış Pisti'nde elektrikli tur rekorunu da kırdı. Kern'in 1:27.87 dakikalık zamanı, eski elektrikli rekor olan 1:30.5 dakikanın da birkaç saniye altındaydı.
Porsche, Taycan makyajlı modelini yaklaşık dört hafta önce tanıttı. Normal Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerinde şimdiden güçte önemli bir artış görüldü ve en üst sınıf model overboost modunda kısa bir süre 700 kW'a ulaştı.
TAYCAN TURBO S
Özellikle arka akstaki PSM, versiyona bağlı olarak 80 kW'a kadar artırılmıştır. Taycan Turbo S, 1.110 Nm'den fazla güçle 100 km/s hıza sadece 2,4 saniyede çıkabiliyor.
PORSCHE TAYCAN VERSİYONLARI VE PERFORMANSLARI
Taycan
Güç: 300 kW, 410Nm 0-100 km/sa: 4.8 s
Taycan 4S
Güç: 340 kW, 695 Nm 0-100 km/sa: 3.7 s
Taycan Turbo
Güç: 520 kW, 940 Nm 0-100 km/sa: 2.7 s
Taycan Turbo S
Güç: 570 kW, 1.110 Nm 0-100 km/sa: 2.4 s
Taycan Turbo GT
Güç: 580 kW, 1.340 Nm 0-100 km/sa: 2.2 s
BATARYA DA BÜYÜDÜ
Taycan Turbo GT de iki Turbo modelinden geliştirilmiş hücrelere sahip bataryayı devralıyor. Enerji içeriği 93 kWh'den 105 kWh'ye çıkmıştır ve bunun 97 kWh'si kullanılabilir durumdadır. Şarj gücü zirvede 320 kW'a yükselirken, şarj süresi de kısalıyor.
ŞARJ SÜRESİ KISALDI
Önceki 22.5 dakika yerine, revize edilmiş Taycan'ın bataryası daha büyük olmasına rağmen, yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olmak için artık sadece 18 dakikaya ihtiyaç duyuyor.
PORSCHE TAYCAN TURBO GT FİYATI
Ancak bunun bir bedeli var. Avrupa'da Turbo modelleri sırasıyla 176.000 ve 210.000 Euro'nun biraz altında başlıyor. Porsche, yeni Taycan Turbo GT için henüz prömiyer sırasında herhangi bir liste fiyatı vermedi. Ancak, en dinamik elektrikli Porsche'nin ucuz olması mümkün görünmüyor.
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