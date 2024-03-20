Bu arabada bir teslik var! Elektrikli pist rekortmeni 2 koltuğa ve 4 kapıya sahip...

1.108 BEYGİRLİK GÜÇ

Bazı söylentilerde iddia edildiği gibi, yeni üst sınıf Taycan için üç motorlu elektrikli tahrik yok. Ancak Taycan Turbo GT yine de etkileyici bir performans sunuyor. Overboost modunda 815 kW kullanılabilir, bu da 1.108 hp'ye denk geliyor. Turbo GT, 1.340 Nm'lik (şu anda en güçlü Taycan'dan 230 Nm daha fazla) daha da artırılmış tork ile durma noktasından 100 km/s hıza sadece 2,2 saniyede çıkabiliyor. Yarış pisti performansı için azami hız da gözle görülür bir şekilde 260 km/s'den 305 km/s'ye yükseltilmiş.