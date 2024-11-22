Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu: Alfa Romeo Junior da listede...

ALFA ROMEO JUNIOR BAGAJ HACMİ

Alfa Romeo, Junior ile hem Giulietta ve Mito modellerini sevenlerin ilgisini çekebilecek, hem de yeni jenerasyonu kazanabilecek, sınıfında sportif sürüş özelliğiyle öne çıkan kompakt bir otomobil sunuyor. Konfor, bağlanabilirlik teknolojileri ve sürüş dinamikleri açısından ileri teknolojilerle donatılan Junior, 400 litrelik kapasitesi ile 'premium' rakipleri arasında en geniş bagaj alanlarından birine sahip.